Wiener Indie RPG Duskpunk angekündigt – Demo ab sofort verfügbar

Im Spiel müsst ihr eure Ressourcen sorgfältig verwalten, darunter Gesundheit, Energie und Stress. Während ihr die Stadt erkundet – von den Slums bis zu den Palästen des Kaisers – entwickelt ihr Fähigkeiten, um euch in eurem gewählten Beruf auszuzeichnen. Trefft schicksalhafte Entscheidungen, die nicht nur euer Schicksal, sondern auch das der gesamten Stadt bestimmen.

Duskpunk ist ein Rollenspiel, das stark von Tabletop-RPGs und narrativen Abenteuern wie Citizen Sleeper inspiriert ist. Als ehemaliger Soldat, der irrtümlich für tot gehalten und zur Verarbeitung in die Stadt Dredgeport gebracht wurde, gelingt euch in letzter Sekunde die Flucht. Ihr findet euch alleine wieder, mit nichts als eurem Leben und eurem Verstand. Eure Mission: überleben und eine Revolution entfachen.

Nach zwei Jahren intensiver Arbeit hat der Indie-Entwickler Clockwork Bird sein neuestes Projekt enthüllt: Duskpunk. Das „Dice-driven RPG“, das in einer düsteren Steampunk-Welt angesiedelt ist, verspricht eine packende Geschichte und einzigartige Spielmechaniken. Zur Feier der Ankündigung ist ab sofort eine kostenlose Demo auf Steam erhältlich , die Spielern einen ersten Einblick in die postapokalyptische Metropole Dredgeport gewährt.

Duskpunk – Features und Release

Entscheidungsbasiertes Gameplay: Eine verzweigte Geschichte, geformt durch eure Entscheidungen, inspiriert von klassischen Pen-and-Paper-Rollenspielen.

Düstere Steampunk-Ästhetik: Erkundet eine weitläufige Stadt, dargestellt in einem einzigartigen 2D-Ölgemälde-Stil mit beeindruckenden Charakter- und Hintergrund-Designs.

Komplexe Charaktere: Interagiert mit einer Vielzahl von Charakteren, deren Motive oft im Dunkeln liegen.

Die Demo bietet bereits ein bis zwei Stunden Spielzeit. Der vollständige Release ist für die kommenden Monate geplant. Das Spiel wird für Windows, Mac und Linux erscheinen. Eine mögliche Steam Deck-Unterstützung wird ebenfalls angestrebt, sobald die Controller-Unterstützung implementiert ist.

Support your local Game Designer

Um die Entwicklung zu unterstützen und den Release zu einem Erfolg zu machen, bittet Entwickler James Patton die Community, das Spiel auf die Steam-Wunschliste zu setzen. Das sei die beste Möglichkeit, dem Projekt Stabilität zu verleihen. Fans können zudem dem offiziellen Discord-Server beitreten, um über Neuigkeiten informiert zu bleiben und sich mit anderen Spieler:innen auszutauschen.

Duskpunk verspricht eine fesselnde Mischung aus packender Erzählung und strategischem Würfelglück. Die Demo ist der perfekte Einstieg, um in die Welt von Dredgeport einzutauchen, bevor die Revolution losbricht.

Duskpunk nicht das Erstlingswerk

Duskpunk ist aber nicht das erste Spiel von Clockwork Bird. Bereits zwei Titel hat Patton abgeliefert, die jeweils in einem Cyberpunk Szenario angesiedelt waren. Beim Erstlingswerk Spinnortality galt es, einem bösen Konsortium mittels Medienmanipulation und anderen Spins und kniffen, sowie dem möglichst ausbeuterischen Führen des Konzerns zur ultimativen Macht zu verhelfen – Unsterblichkeit.

Im zweiten Spiel Silicon Dreams gab euch Clockwork Bird die Chance einmal selbst den Blade Runner zu mimen und mittels Interviews echte Menschen von Synths zu unterscheiden. Beide Spiele hatten eine unglaublich dichte Atmosphäre und liefern großartige Unterhaltung für mittlerweile nur noch ein paar Euro. Greift definitiv zu.