Wie viel Freiheit bringt die eSIM in der HUAWEI WATCH 5?

Die neue HUAWEI WATCH 5 ist da und bringt neben dem innovativen X-TAP-Gesundheitssensor auch wieder eine eSIM-Funktionalität mit.

Zur eSIM in der WATCH 5

Doch was bedeutet diese Technologie konkret für euch? Lest hier, warum die eingebettete SIM-Karte ein entscheidender Vorteil ist und wie sie euren Alltag verändern kann. Die „embedded SIM“ (eSIM) ist ein fest verbauter, programmierbarer Chip in der Smartwatch, der die klassische SIM-Karte ersetzt. Anders als bei herkömmlichen SIM-Karten wird kein physischer SIM-Slot benötigt – stattdessen wird euer Mobilfunktarif digital in Form eines Profils aufgespielt. Die HUAWEI WATCH 5 (zu unserem Testbericht) nutzt diese Technologie, um euch auch ohne Smartphone Zugang zum Mobilfunknetz zu ermöglichen.

Die eSIM-Funktion macht die Uhr zu einem eigenständigen Kommunikationsgerät. Bei aktivierter eSIM kann die HUAWEI WATCH 5 selbständig telefonieren, Nachrichten senden und empfangen sowie auf das Internet zugreifen – und das alles ohne die Notwendigkeit, euer Smartphone mitzunehmen. Dabei wechselt die Uhr intelligent zwischen verfügbaren Netzwerken: Ist euer Telefon in der Nähe, nutzt sie dessen Verbindung über Bluetooth. Alternativ greift sie auf WLAN zurück und erst wenn beides nicht verfügbar ist, kommt die eSIM zum Einsatz. Wie funktioniert das mit der Nummer?

Zwei Optionen bei der eSIM

Die HUAWEI WATCH 5 bietet euch zwei unterschiedliche eSIM-Optionen, die je nach euren Bedürfnissen gewählt werden können:

One Number-Service

Mit diesem Service fügt ihr eure Uhr als eSIM-Zusatzgerät zu eurem Smartphone hinzu. Das bedeutet, dass eure HUAWEI WATCH 5 dieselbe Telefonnummer, denselben Sprach- und Datenplan wie euer Smartphone nutzt. So könnt ihr Anrufe tätigen und das Internet nutzen, ohne dass eure Kontakte eine neue Nummer speichern müssen. Diese Variante ist praktisch für alle, die nahtlos zwischen Smartphone und Smartwatch wechseln möchten.

Standalone-Nummer-Service

Alternativ könnt ihr euch für eine eigenständige Nummer entscheiden. Dabei erhält eure HUAWEI WATCH 5 eine separate Telefonnummer und einen unabhängigen Tarif mit eigenen Freimengen für SMS, Anrufe und Daten. So könnt ihr völlig unabhängig vom Smartphone kommunizieren. Diese Option eignet sich besonders für Situationen, in denen ihr ein zweites, separates Kommunikationsgerät wünscht. Egal, für welche Variante ihr euch entscheidet, die Vorteile bleiben gleich!

Der praktische Mehrwert im Alltag

Die eSIM-Funktion der HUAWEI WATCH 5 bietet euch zahlreiche Vorteile, die euren Alltag erleichtern können. Beispielsweise habt ihr die volle Unabhängigkeit beim Sport! Beim Joggen, Radfahren oder anderen sportlichen Aktivitäten könnt ihr euer Smartphone getrost zu Hause lassen. Die HUAWEI WATCH 5 zeichnet nicht nur eure Route per GPS auf, sondern ermöglicht auch das Streaming von Musik direkt über die Uhr oder Anrufe im Notfall. Auch wenn ihr euer Smartphone vergessen habt oder dessen Akku leer ist, bleibt ihr mit der eSIM in der HUAWEI WATCH 5 stets erreichbar. Ihr könnt Anrufe entgegennehmen und tätigen sowie Nachrichten senden und empfangen – ganz ohne Smartphone. Mit der aktivierten eSIM könnt ihr Musik streamen, Apps herunterladen und Nachrichten empfangen, ohne auf WLAN oder ein verbundenes Smartphone angewiesen zu sein. Die Akkulaufzeit der HUAWEI WATCH 5 unterstützt diesen mobilen Lebensstil mit bis zu viereinhalb Tagen im Standardmodus oder sogar bis zu zehn Tagen im Energiesparmodus (bei dem allerdings die Online-Funktionen wie eSIM deaktiviert werden).

Die Einrichtung der eSIM auf eurer HUAWEI WATCH 5 ist wie alles andere auch unkompliziert. Ihr verbindet die Uhr über die HUAWEI Health: Europa-App mit eurem Smartphone und navigiert zu den eSIM-Einstellungen. Dort könnt ihr je nach Anbieter den Dienst durch Scannen eines QR-Codes oder durch Online-Aktivierung einrichten. Die Smartwatch ist mit zahlreichen Mobilfunkanbietern kompatibel. In Österreich werden beispielsweise A1, 3 AT, bob, T-Mobile A, telering und weitere Anbieter unterstützt. Vor dem Kauf solltet ihr jedoch prüfen, ob euer bevorzugter Anbieter den eSIM-Dienst für Smartwatches anbietet. Beachtet bitte, dass die Einrichtung der HUAWEI Health: Europa-App bei Android-Geräten etwas umständlicher sein kann, da die App nicht im Google Play Store verfügbar ist. Ihr müsst sie entweder als APK herunterladen oder über die App Gallery, den offiziellen App Store von HUAWEI, installieren. Dies ist auf die US-Sanktionen zurückzuführen und kein Fehler des Herstellers.

Flexibel und voller Vorteile

Die eSIM-Technologie bietet gegenüber herkömmlichen SIM-Karten mehrere Vorteile. Einer davon ist das kompaktere Design: Da kein zugänglicher SIM-Slot benötigt wird, kann die Uhr schlanker und leichter gestaltet werden. Weiters ist der Umstieg auch umweltfreundlich, da Verpackungs- und Plastikmüll vollständig entfallen, wenn keine physischen SIM-Karten mehr benötigt werden. Zudem ist das Prozedere auch wesentlich einfacher, denn bei einem Anbieterwechsel muss die SIM nicht mehr physisch ausgetauscht, sondern nur digital neu konfiguriert werden. Das könnt ihr in allen Ecken der Welt machen, und theoretisch könnt ihr mehrere Anbieter/Verträge speichern und zwischen ihnen wechseln. Dieses Feature ist richtig cool und es ist sehr löblich, dass es seinen Weg auf aktuelle Smartwatches gefunden hat.

Die eSIM-Funktion der HUAWEI WATCH 5 ist mehr als nur ein technisches Feature – sie ist ein echter Mehrwert für alle, die Wert auf Unabhängigkeit und Flexibilität legen. Ob beim Sport, auf Reisen oder im hektischen Alltag: Die Möglichkeit, auch ohne Smartphone vollwertig kommunizieren zu können, macht die HUAWEI WATCH 5 zu einem eigenständigen Begleiter. Mit ihrer Unterstützung für verschiedene eSIM-Varianten, der langen Akkulaufzeit und der intelligenten Netzwerknutzung bietet euch die neue Uhr genau die Freiheit, die ihr euch von einer modernen Smartwatch wünscht. Die Uhr passt sich euren Bedürfnissen an und nicht umgekehrt – und genau das macht sie zu einem wertvollen Helfer in eurem digitalisierten Leben. Ist das Feature etwas, das euch das Leben erleichtern könnte?