WELOCK Smart Locks im Fokus: Leistbar und äußerst vielseitig

WELOCK, der Hersteller von Smart Locks, hat gerade zwei Produkte besonders im Fokus. Welche das sind, lest ihr hier bei uns!

Über die Smart Locks

Diese intelligenten Türschlösser vereinen innovative Technologie mit einfacher Bedienung – perfekt für jedes Zuhause oder Büro. Dank der kostenlosen Lieferung aus europäischen und britischen Lagern, einer 30-tägigen Geld-zurück-Garantie, 2 Jahren problemloser Garantie und lebenslangem Kundenservice bietet WELOCK nicht nur smarte Features, sondern auch rundum sorglosen Service. Auf der offiziellen Website könnt ihr euch das passende Smart Lock aussuchen, aber was sind die Highlights? Lest hier mehr!

WELOCK Smart Lock Touch41

Mit dem WELOCK Touch41 (zur offiziellen Website) positioniert sich das Unternehmen als Anbieter des wohl günstigsten hochwertigen Fingerabdruckschlosses am Markt. Es richtet sich an Minimalistinnen und Aktive, etwa Läuferinnen, Hundebesitzer*innen oder alle, die lieber ohne Schlüssel und Taschen unterwegs sind. Das Modell überzeugt durch sein ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis und einfache Handhabung.

Jetzt könnt ihr sparen: Mit dem Gutschein VD63 erhaltet ihr 63,- Euro Rabatt auf das Modell Touch41 und zahlt nur 126,- Euro Endpreis. Noch besser: Kostenlose Lieferung, Installation ohne Bohren und hochwertiges Design machen das Touch41 zum Must-have für smarte Haushalte.

WELOCK Smart Lock ToucA51

Das WELOCK ToucA51 (zur offiziellen Website) hingegen spricht Familien und Technikliebhaberinnen an. Neben Fingerabdruck und App-Steuerung bietet es ein Zahlenfeld für Passwortzugang, das ist besonders praktisch für Kinder, deren Fingerabdrücke sich noch verändern, oder Seniorinnen mit abgenutzten Fingerlinien. Zusätzlich ermöglicht die App umfassende Fernsteuerungs- und Verwaltungsfunktionen.

Mit dem Gutscheincode VD50 spart ihr auch hier ganze 50,- Euro – der Endpreis beträgt nur 119,- Euro. Natürlich inklusive Versand aus dem europäischen Lager und 2 Jahre Garantie.

WELOCK WiFibox3: Das smarte Bindeglied

Noch smarter wird euer Zuhause mit der WELOCK WiFibox3 (hier geht’s zur offiziellen Seite). Dieses praktische Zubehör verbindet alle WELOCK Smart Locks mit eurem WLAN und macht sie kompatibel mit Alexa und anderen Smart-Home-Assistenten. So eine WiFibox3 kann bis zu acht WELOCK Smart Locks steuern, und die App unterstützt eine unbegrenzte Anzahl an Geräten – ideal für Familien oder Büros mit mehreren Zugängen. Diese Box durften wir uns in unserem Testbericht bereits näher ansehen!

Unter dem Strich lässt sich sagen: Mit einem WELOCK Smart Lock investiert ihr in Komfort, Sicherheit und moderne Technologie – und das zu einem Top-Preis. Ganz gleich, ob ihr den Fingerabdrucksensor des Touch41 bevorzugst, die vielseitige App-Steuerung des ToucA51 nutzen möchtest oder euer System mit der WiFibox3 erweitert: WELOCK macht euer Zuhause intelligenter als je zuvor.