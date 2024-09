Welock bietet Herbst-Sale von Schlössern, spart bis zu 57,- Euro beim Kauf!

Die Tage werden kürzer, und die Sicherheit wird immer wichtiger. Welock bietet ermäßigte Preise auf die eigenen Schlösser!

Mehr zum Welock-Sale

Bei Welock, einem Spezialisten für vernetzte Schlösser, fallen nicht die Blätter, sondern auch die Preise seiner Produkte. Sehr cool! Anlässlich seines Herbstfestes gibt es beim Hersteller bis zu 57,- Euro Rabatt auf eine Auswahl seiner biometrischen, Code-, RFID- oder App-entriegelbaren Schlösser. Wir durften bereits zwei der Schlösser testen, aber auch die Wifibox 3, damit ihr die Schlösser aus der Ferne steuern könnt, durften wir bereits ausprobieren.

Zum Welock Touch41

Im Sale inbegriffen ist etwa das Welock Touch41-Schloss, mit dem eine Tür per Fingerabdruck (bis zu 100 beschreibbare Fingerabdrücke), RFID-Karte (bis zu 20 Karten) oder über das Smartphone mit der Android- und iOS-kompatiblen Welock-App entriegelt werden kann. Zu unserem Review geht es hier entlang, und das Ganze läuft sehr angenehm, auf Wunsch ganz ohne Smartphone-App ab. Ein OLED-Bildschirm zeigt den Batteriestatus, die Einstellungen und Warnungen an. Das Schloss verwendet 3 AAA-Batterien für etwa zehn Monate Betrieb und ist IP65-zertifiziert für die Verwendung an einer Tür im Freien.

Dieses Schloss ist für eine Türstärke von 50 bis 100 mm geeignet und wird mit 3 RFID-Karten geliefert. Sollten die Batterien einmal leer werden, bekommt ihr schon wochenlang im Voraus regelmäßige Warnungen am Gerät und aufs Handy. Wenn die Batterien leer sind, keine Panik, ein USB-Anschluss und ein externer Akku ermöglichen es, es zu entsperren. Das vernetzte und biometrische Schloss Welock Touch41 wird zum Sonderpreis von 132,- Euro (statt 189,- Euro) mit dem Code AHS57 angeboten, der bei der Bestellung eingegeben werden muss.

Das Welock SECBN51

Eine andere Zutrittslösung ist das vernetzte und biometrische Schloss Welock SECBN51, das die gleichen Fähigkeiten bietet (biometrische Entriegelung, per RFID-Karte oder über die Welock-App). Allerdings ist es für dünnere Türen und in der Regel für den Innenbereich mit einer IP54-Zertifizierung mit einer Dicke von 30 bis 70 mm bestimmt. Unseren Testbericht zum Schloss könnt ihr hier lesen – der Hersteller bringt die selbe Qualität auf die Straße.

Das OLED-Display ermöglicht es auf die gleiche Weise, den Batteriestatus (3 AAA-Batterien) und Warnungen anzuzeigen, mit einem ähnlichen System der punktuellen Entriegelung per USB-Anschluss und Powerbank, wenn sie leer werden sollten. Das vernetzte Schloss Welock SECBN51 wird zum Preis von 132,- Euro (statt 189,- Euro) mit dem Code AHS57 angeboten, der bei der Bestellung eingegeben werden muss.

Ebenso günstiger: Welock PCB41

Welock reduziert auch den Preis für das vernetzte Schloss Welock PCB41, das euch eine numerische Tastatur anstelle des Fingerabdrucksensors bietet. Es kann auch per RFID-Karte oder über die App freigeschaltet werden. Dieses Schloss eignet sich für Türen von 40 bis 100 mm Dicke, ersetzt das traditionelle Schloss ohne Bohren der Tür und lässt sich in fünf Minuten installieren. Die Lösung kann bis zu 10 Codes speichern und ist besonders für kurzfristige Mietnutzungen geeignet.

Alles ist über die App konfigurierbar, insbesondere die Gültigkeitsdauer der Codes und RFID-Karten, während die drei AAA-Batterien einen Betrieb von zehn bis zwölf Monaten gewährleisten. Das vernetzte Codeschloss Welock PCB41 wird während der Herbstaktionen zum Preis von 109,- Euro (statt 149,- Euro) mit dem Code AHS41 angeboten, der bei der Bestellung eingegeben wird. Alle Welock-Schlösser werden mit 2 Jahren Garantie vermarktet und von einem europäischen Lager für eine schnelle Lieferung geliefert. Und für weitere Aktionen besucht gern die Herbst-Sale-Seite bei Welock!