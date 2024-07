Wellnessresidenz Schalber lädt mit tollen Angebote nach Serfaus

Die Wellnessresidenz Schalber*****s ist ein Hideaway für alle, die von Wellness und Kulinarik mehr erwarten. Im Herbst, wenn die Berge am allerschönsten sind, läuft das Genuss-Refugium zu Höchstform auf.

Drei Relax-Guide-Lilien-Wellness, eine Verwöhn-Kulinarik und Natur, soweit das Auge reicht. In der Wellnessresidenz Schalber*****s kann man es sich gutgehen lassen. In traumhafter ruhiger Lage in Serfaus-Fiss-Ladis verwöhnt das Fünf-Sterne-Superior-Hotel seine Gäste.

Wenn die Herbstsonne vom Himmel lacht, ist der Wellnessgarten ein wunderbarer Ort, um vor dem Winter noch einmal kräftig Licht und Energie zu tanken. Abtauchen im Naturteich, entspannen im Garten-Spa mit Garten-Sauna und Ruhelounge, all das ist jetzt noch möglich. Die großartige Bäderlandschaft mit verschiedenen In- und Outdoor-Pools genießen. Vom Meerwasserpool und Wellness-Hallenbad in die Bergluft hinausschwimmen. Verschiedene Saunen und Dampfbäder machen das Saunieren zum Vergnügen. Im Lady SPA bleiben die Damen unter sich. Sie erleben die sanfte Wärme in der Rosenblütensauna, die heilende Wirkung der Soledämpfe in der Himalaya-Salzsteingrotte und viele weitere Wohlfühlmomente. Im Private Spa – mit eigenem Garten, Liegeterrasse und Panoramablick – zelebrieren Paare exklusive Stunden zu zweit. Ein Highlight ist zweifellos das große Angebot an Ayurveda-Behandlungen. Zahlreiche Beautytreatments und Behandlungen, Massagen, Körperanwendungen, Bäder und vieles mehr schenken wertvolle Stunden fernab von Stress und Hektik.

Wenn es abends wieder früher dunkel wird und die Sommerhitze vorbei ist, freuen sich Feinschmecker auf erlesene Gerichte im stilvollen Ambiente. Für höchste Kochkunst bürgt Küchenmeister und Haubenkoch Gerhard Krießmann. Er begeistert Gäste aus nah und fern mit einer Gourmet-Verwöhnpension, die ihrem Namen alle Ehre macht. Edle Weine aus dem umfangreichen Weinkeller begleiten die hervorragende Küche. Die Menüs werden nach modernen ernährungswissenschaftlichen Erkenntnissen und ausschließlich mit sorgfältig ausgewählten Zutaten zusammengestellt – vom reichhaltigen Frühstücksbuffet über das Mittagsbuffet mit köstlichen Variationen für den kleinen Hunger bis hin zu hausgemachten Mehlspeisen am Nachmittag und einem Fünf-Gänge-Dinner mit Elementen aus der Vollwertküche.

Die Schalber-Welt des Genießens und Entspannens ist eingebettet in eine atemberaubende Naturlandschaft. Serfaus-Fiss-Ladis zählt zu den schönsten Sonnenplateaus der Alpen. Wandern und Biken kann man direkt vor der Hoteltür. Familien, die hier ihren Herbsturlaub verbringen, freuen sich über die vielen Highlights. Die Fun & Action Area im Schalber ist ein wahres Highlight für den Familienurlaub. Für die jüngsten Wellnessgäste ist das Family Spa reserviert. Kinder lieben das Schalber. Denn hier dürfen sie Kind sein, ohne die erholungssuchenden Erwachsenen zu stören.

Familie Schalber und ihr Team erfüllen ihr beeindruckendes Genussresort mit Herzlichkeit und familiärer Atmosphäre. Kultivierte Eleganz und unaufdringlicher Luxus sind ihre Leidenschaft.

Aktuelle Angebote

Yoga-Woche (14.–21.09.24)

Tägliche Meditation und Tiefenentspannung, Yogaeinheiten morgens oder abends, Achtsamkeitsübungen, Inspirationen für zu Hause – Preis p. P.: 7 Tage ab 1.756 Euro

Vorteilspauschale (bis 13.10.24)

7 Nächte Schalber-Verwöhnpension, 1 Kaiserbad pro Zimmer, Super.Sommer.Card, kostenlose Benutzung der Bergbahnen von Serfaus und Fiss, abwechslungsreiches Tagesprogramm – Preis p. P.: 7 Tage ab 1.596 Euro

Schönheitswoche Deluxe (bis 13.10.24)

7 Nächte Schalber-Verwöhnpension, 1 Gesichtsbehandlung 85 Min., 1 Gesichtsbehandlung „Piccolo“ 55 Min., 1 Gesichtsmassage, 1 Maniküre, 1 Körperbehandlung in der Softpack-Liege, 1 Pediküre, 1 Ganzkörpermassage, 1 Sothys Körperpeeling, 1 Sothys Entspannungsmassage – Preis p. P.: 7 Tage ab 2.191 Euro