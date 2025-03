waterdrop zum Global Recycling Day 2025: Nachhaltiger Getränkegenuss ohne Pfand

Anlässlich des Global Recycling Days am 18. März 2025 bekräftigt waterdrop sein Engagement für eine nachhaltige Zukunft und setzt sich weiterhin für die Reduktion von Plastikmüll ein. Mit der Einführung des neuen Pfandsystems in Österreich ab 1. Jänner 2025 wird ein wichtiger Schritt in Richtung Kreislaufwirtschaft gesetzt. Als Vorreiter im Bereich nachhaltiger Getränkeprodukte begrüßt waterdropImmo diese Entwicklung und bietet gleichzeitig eine noch umweltfreundlichere Alternative.

Das neue Pfandsystem: Ein Fortschritt für die Umwelt

Seit 1. Jänner 2025 gilt in Österreich ein Einwegpfand für Kunststoffflaschen und Getränkedosen. Verbraucher zahlen 25 Cent Pfand pro Verpackung, das bei Rückgabe erstattet wird. Diese Maßnahme fördert das Recycling und reduziert Plastikmüll erheblich.

„Das neue Pfandsystem ist ein wichtiger Schritt, um die Kreislaufwirtschaft in Österreich zu stärken“, erklärt Martin Murray, Gründer und CEO von waterdrop®. „Wir bei waterdrop® gehen jedoch noch weiter: Unser Konzept verzichtet völlig auf Plastikflaschen und bietet eine nachhaltige Alternative für bewussten Getränkegenuss.“

Nachhaltigkeit als Unternehmensprinzip

Nachhaltigkeit steht im Zentrum der Philosophie von waterdrop. Durch innovative Lösungen setzt das Unternehmen neue Maßstäbe in der Getränkebranche und beweist, dass bewusster Konsum und Umweltfreundlichkeit Hand in Hand gehen können.

Reduktion von Einwegplastik: Die Microdrinks werden in recycelbaren Kartonverpackungen geliefert und kommen ohne Plastikflaschen aus. Leere Blister können weltweit in den Stores zurückgegeben werden. Allein im Jahr 2024 wurden so 8.302.353 Blister in den USA, der EU und Singapur recycelt.

Ressourcenschonende Produktion: Die Herstellung der kompakten Würfel erfordert weniger Wasser und Energie als herkömmliche Getränkeproduktion.

Geringere CO₂-Emissionen: Dank des reduzierten Transportgewichts und -volumens im Vergleich zu herkömmlichen Getränken sinkt der CO₂-Ausstoß erheblich. Während eine 500ml Plastikflasche ganze 1.09 kgCO2e verbraucht, liegt der CO2 Wert bei einem einzigen Drop nur bei 0.03 kgCO2e/Drink (Basis der Berechnung waterdrop COLA 12-Pack)

Langlebiges, wiederverwendbares Zubehör: Hochwertige Trinkflaschen aus Glas oder Edelstahl ermöglichen eine nachhaltige Alternative zu Einwegverpackungen.

Kein Zucker, weniger Plastik: waterdrop bietet eine gesunde Alternative zu herkömmlichen zuckerhaltigen Getränken und reduziert gleichzeitig die Plastikverschmutzung.

Die Belastung durch Plastikmüll nimmt weltweit dramatisch zu. Studien zeigen:

Pro Woche nimmt ein Mensch durchschnittlich Mikroplastik im Ausmaß einer Kreditkarte zu sich.

Bis 2050 wird die Menge an Plastik im Meer größer sein als die Anzahl der Fische.

Jede Minute werden 1,2 Millionen Plastikflaschen verbraucht – nur 9 % davon werden recycelt.

Um dem entgegenzuwirken, setzt waterdrop gezielte Maßnahmen zur Reduktion von Plastikverbrauch:

30.133.267 Plastikflaschen wurden dank einer Partnerschaft mit der Plastic Bank bereits eingespart (Stand: Dezember 2024)

waterdrop reduziert den Plastikverbrauch um bis zu 98 % im Vergleich zu Getränken in 500-ml-Plastikflaschen

Global Recycling Day: Gemeinsam gegen Plastikmüll

Der Global Recycling Day am 18. März macht auf die Bedeutung der Kreislaufwirtschaft aufmerksam. Jährlich fallen alleine in Österreich rund 900.000 Tonnen Plastikmüll an, darunter 50.000 Tonnen Getränkeverpackungen. (Quelle: BMK) Unternehmen wie waterdrop zeigen, dass nachhaltige Lösungen möglich sind.

„Der wirkungsvollste Ansatz ist die Vermeidung von Plastikmüll von Anfang an“, so Murray. „waterdrop setzt auf eine nachhaltige Alternative, die Einwegplastik überflüssig macht.“

Mit diesem konsequenten Ansatz positioniert sich waterdrop als Bewegung für eine umweltbewusste Zukunft – und zeigt, dass nachhaltiger Getränkegenuss auch ohne Pfand möglich ist.