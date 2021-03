Watch Dogs: Legion Online-Modus ab sofort verfügbar

Open World-Koop

Erkundet die gesamte Stadt London im Koop-Modus für bis zu vier Spieler. Findet heraus, wie sich eure DedSec-Rekruten sich mit denen eurer Kumpel ergänzen, und erstellt zusammen mit ihnen das ultimative Koop-Team.

Taktik-Ops

Taktik-Ops sind anspruchsvoller als normale Koop-Missionen, da sie länger sind und schwierigere Herausforderungen bieten, bei denen vier Spieler abgestimmt zusammenarbeiten und kontinuierlich kommunizieren müssen. Die erste Taktik-Op “Leitwolf” ist somit auch schon erhältlich. In Zusammenarbeit mit einem Whistleblower aus der Unternehmenswelt enthüllt ihr als DedSec eine tödliche Initiative, die zur nächsten Stufe der auf Schwarmverstand basierenden KI im urbanen Drohnenkrieg führt. Eile ist geboten, um das Programm stillzulegen, und eine tiefgreifende Bedrohung aufzudecken.

Player vs. Player

Die Free-for-all-Spider-Bot-Arena ist jetzt bereit für das Chaos! Lasst einen bewaffneten Spider-Bot gegen bis zu acht Gegner antreten, sammelt dabei Power-ups sowie eine Vielzahl an Waffen und reiße eure Gegner in Stücke. Hackt in einer klassischen Invasion andere Spieler und versucht, euch zu verstecken, während sie Jagd auf euch machen. Genauere Infos zu diesem Modus erfolgen durch Ubisoft im Laufe der nächsten Zeit.

Kostenlose Events

Im ersten Jahr nach der Veröffentlichung des 3. Teils der Watch Dogs-Reihe folgen weitere kostenlose Updates. Für den das Game im Jahr 2021 immer noch ein großes Thema ist, wird voll auf seine Kosten kommen. In der Pipeline stehen Spezial-Events, neue Spielmodi, Belohnungen und vieles mehr.

