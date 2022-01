Was Stranger of Paradise Final Fantasy Origin mit dem ersten Final Fantasy zu tun hat

Stranger of Paradise Final Fantasy Origin ist der neueste Titel der Final Fantasy -Reihe, die später in diesem Jahr ihr 35-jähriges Bestehen feiert. Allerdings ist es kein klassischer Eintrag in der Serie, weit weg von rundenbasiertem Kampf und dergleichen. Stattdessen ist das bevorstehende Final Fantasy -Spin-off so etwas wie eine Interpretation der Zeitschleife-Geschichte des klassischen Rollenspiels und sehr, sehr actionreich gehalten. Ein Mix aus Devil May Cry , Dark Souls und eben Final Fantasy soll der neueste Ableger werden. Doch die Story soll nicht darunter leiden, seht selbst:

Die andere Seite von Final Fantasy

Spieler:innen werden diese Geschichte aus der Perspektive von Jack und seinen Verbündeten erleben und sich als prophetische Krieger des Lichts betrachten. Ihr seid auf der Mission, Chaos, den Endboss des ersten Final Fantasy, zu töten. Doch der Protagonist Jack heißt mit vollem Namen Jack Garland, genau jener Garland, alias der andere große Bösewicht aus Final Fantasy, der die 2.000-jährige Zeitschleife des Spiels erschafft und sich letztendlich in Chaos verwandelt.

Jacks Verbündete können auch die berühmten Widersacher darstellen, mit denen Spieler:innen schon damals in Final Fantasy konfrontiert waren und denen sie in Stranger of Paradise gegenüberstehen werden, und der neue Trailer des letzteren Spiels zeigt drei von ihnen – Kraken, Lich und Marilith – in Aktion. Der vierte, Tiamat, wurde schon zuvor enthüllt. Wichtig: Ihr müsst das alte Final Fantasy 1 dafür nicht gespielt haben, denn dieser Action-Titel richtet sich an ein ganz anderes Publikum. Stranger of Paradise Final Fantasy Origin wird am 18. März für PlayStation 4, PlayStation 5, PC, Xbox One und Xbox Serie veröffentlicht.