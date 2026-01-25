Was plant Apple mit diesem KI-Pin?

Laut einem neuen Bericht von The Information entwickelt Apple derzeit seinen eigenen KI-Pin, mit unbekannten Funktionen.

Zum Apple AI Pin

Humanes AI Pin mag zwar tot sein, aber sein berüchtigtes Vermächtnis lebt trotzdem weiter. Das KI-Gadget aus den Gerüchten klingt nach einer Neuauflage. Dem Bericht zufolge ist Apples Pin eine „dünne, flache, kreisförmige Scheibe mit einer Aluminium- und Glasschale“ und hat zwei Kameras, darunter eine Standard- und eine Weitwinkelkamera, die in die Vorderseite eingebaut sind. Diese Kameras sind so konzipiert, dass sie die Umgebung des Trägers durch Fotos und Videos für eine Art computergestützte Vision erfassen. Natürlich hat der Pin Berichten zufolge auch Mikrofone, um Ton aufzunehmen, was bedeutet, dass er höchstwahrscheinlich einen Sprachassistenten verwendet und möglicherweise für Dinge wie die Übersetzung verwendet werden könnte. Daher soll der Pin auch einen Lautsprecher und einen „physischen Knopf an einem seiner Kanten“ sowie eine „magnetisch induktive Ladeschnittstelle auf der Rückseite“ haben, ähnlich wie bei der Apple Watch“. Was die Größe angeht, sagen die Quellen von The Information, dass sie darauf abzielen, dieses Ding so groß wie ein AirTag zu machen.

Will irgendjemand einen KI-Pin? Wenn das teure gescheiterte Experiment von Humane ein Hinweis darauf ist, scheint die Antwort ein „Nein“ zu sein. Sicher, vielleicht hatte Humane einfach nicht die richtigen Ressourcen oder den richtigen Scharfsinn, um die Idee zum Laufen zu bringen, oder vielleicht war die Idee eines KI-Pins, der das Smartphone ersetzt, von vornherein einfach keine gute Idee. Anscheinend will Apple damit direkt mit OpenAI konkurrieren, die sich den ehemaligen Apple-Chefdesigner Jony Ive gekrallt haben. Aber irgendwie scheint es auch nicht ganz zu passen, denn was wäre das Endziel eines solchen Produktes? Live-Übersetzung gibt es schon dank den AirPods Pro, Transkribieren und Aufzeichnen sowie Mitfilmen ist ein DSGVO-Thema – ich glaube, das ist einfach nur ein Prototyp. Reine KI-Gadgets sind eine so unbewiesene Kategorie wie in der Tech-Welt, und die Eile, sich auf diese teils unbegründete Begeisterung zu stürzen, fühlt sich nach einer billigen Geldmacherei an. Ich persönlich bezweifle, dass dieses Ding jemals das Licht der Welt erblicken wird, aber wer weiß schon, was die Zukunft bringt?