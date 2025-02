Humane AI Pin: Nach weniger als 1000 verkauften Einheiten ist Schluss

Alle Fans von Star Trek und dergleichen sagen jetzt einmal baba: Mit Ende Februar 2025 ist der Humane AI Pin nicht mehr zu gebrauchen.

Mehr zum Humane AI Pin

Schon das zehnminütige Intro-Video von Humane (wir berichteten bei der Ankündigung) ließ tief blicken. In Wahrheit stellte der AI Pin einen Versuch dar, das mittlerweile ubiquitäre Smartphone zu ersetzen. Das Ganze sollte ganz ohne Display funktionieren und trotzdem die allermeisten Möglichkeiten eines Handys bieten. Grundsätzlich war Humanes neue Erfindung ein quadratisches Accessoire ohne Bildschirm. Es wurde mit einem Magnetclip an eurer Kleidung befestigt, und diese Halterung fungierte auch gleichzeitig als Batterie-Booster für das Gerät. Dieses Akku-Pack konnte dann, wenn es notwendig wurde, ganz einfach via Hot-Swap ausgetauscht werden. Angetrieben wurde das Gerät durch eine ARM-CPU (Qualcomm Snapdragon-Variante), und es gab zudem eine Kamera, eine Touchfläche, einen Lautsprecher, eine Benachrichtigungsleuchte und Bewegungssensoren. Tja, und nun heißt es Time to say goodbye. Denn das Gerät wird sich mit einem Knall verabschieden.

Humane wird von HP übernommen und da hieß es, dass es den Verkauf der Pins einstellen würde. Doch die Unternehmen traten gemeinsam aufs Gas: „Ihr AI Pin wird bis zum 28. Februar 2025 um 12 Uhr PST normal funktionieren“, sagte Humane in der Erklärung. „Nach diesem Datum wird es keine Verbindung mehr zu den Servern von Humane herstellen, und . Der Zugang zum Zentrum wird vollständig eingestellt.“ Die Funktionen werden nicht mehr Anrufe, Messaging, KI-Abfragen und -Antworten sowie Cloud-Zugriff umfassen, und am 28. Februar werden alle verbleibenden Verbraucherdaten gelöscht, sagte das Unternehmen. „Wir empfehlen Ihnen dringend, Ihren AI Pin über WLAN zu synchronisieren und gespeicherte Bilder, Videos und Notizen von herunterzuladen. Zentrum vor dem 28. Februar 2025″, heißt es in der Erklärung. „Wenn Sie dies nicht tun, gehen Ihre Daten bei der Löschung am 28. Februar 2025 um 12 Uhr PST verloren.“ Angeblich wurden nicht mal 1.000 Stück verkauft, da ging die Erfindung am Volk vorbei…