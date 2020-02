Was hat die Call of Duty Modern Warfare Season 2 zu bieten?

Gute Nachrichten für alle, die wissen wollen, was die Call of Duty Modern Warfare Season 2 zu bieten hat. Wir haben die wichtigsten Infos für euch zusammengefasst!

Es geht weiter …

Die Call of Duty Modern Warfare Saison 2 setzt da wieder an, wo die Story zuletzt aufgehört hat: Streitkräfte der Koalition und des Treuebunds müssen ihre Differenzen beiseitelegen und zusammenarbeiten, um eine nukleare Katastrophe abzuwenden und herauszufinden, wo Al-Qatala einen russischen Atomsprengkopf versteckt hält. Die neue Season beschert euch einen kontinuierlichen Strom aus neuen Inhalten für alle SpielerInnen von Modern Warfare, wobei jede Woche neue Inhalte und Listen veröffentlicht werden.

Was hat Call of Duty Modern Warfare Season 2 zu bieten?

Neue Multiplayer-Maps

Mit ‚Rust‘ kehrt eine der beliebtesten Multiplayer-Maps aus Call of Duty: Modern Warfare 2 zurück, auf der Spieler in einen intensiven, schnellen Kampf bei einer Ölquelle in der Wüste gestürzt werden. Im neuen ‚Atlas Superstore‘ betreten die Spieler ein riesiges Ladengeschäft mit einzigartigen Sichtlinien, das von Al-Qatala-Streitkräften besetzt gehalten wird. Im weiteren Verlauf der Saison wird dann noch ‚Khandor Hideout‘ in die Rotation aufgenommen. Dieses abgelegene Wüstenschlachtfeld ist auf verschiedene Taktikten und diverse Spielstile ausgelegt.

Neue Bodenkrieg-Map: Auf ‚Zhokov Boneyard‘, einem gewaltigen Flugzeugschrottplatz in Verdansk, können die Spieler mit einem Panzer durch Gebäude walzen, sich die perfekte Scharfschützenposition suchen oder mit gezückten Waffen ins Getümmel stürmen.

Neue Feuergefecht-Maps

Der Modern Warfare-Klassiker ‚Rust‘ macht auch als Feuergefecht-Map eine gute Figur mit einem neuen Setting für intensive 2v2-Nahkampfgefechte. Auf der Map ‚Bazaar‘, die im weiteren Verlauf der Saison veröffentlicht wird, erleben die Spieler packende Feuergefechte auf den engen Straßen von Urzikstan.

Neue Multiplayer-Modi

Im wiederkehrenden Feuergefecht-Turnier treten Spieler in 2v2-Schusswechseln gegeneinander an, um sich gegenseitig zu eliminieren und Belohnungen zu gewinnen. Zusätzlich können alle Fans in der Liste mit den Regeln der Call of Duty League wie die Profis spielen. Im weiteren Verlauf der Saison werden noch andere Modi veröffentlicht, inklusive des bei Fans beliebten Modus ‚Sprengkommando‘, in dem zwei Teams gegeneinander antreten, um abwechselnd Bombenplätze anzugreifen bzw. zu verteidigen.

Neue Prüfungen

Saison 2 wird vier neue Prüfungen enthalten, in denen euer Können auf die Probe gestellt wird, um eine 3-Sterne-Bewertung und EP zu verdienen. Im ‚Quad-Rennen‘ gilt es, den Kurs in der schnellsten Zeit zu meistern. ‚Scharfe Granate!‘ ist dieTrainingseinheit, um die Wurffähigkeiten mit Primärausrüstung gegen Ziele zu verfeinern. In ‚Prices Schießstand‘ wird das Urteilsvermögen geschärft, indem ihr gegen Wellen antreten, in denen sich neben FeindInnen auch ZivilistInnen befinden. In der Neuauflage von ‚Hinter feindlichen Linien‘ müssen alle feindlichen KämpferInnen im Einsatzgebiet so schnell wie möglich aufgespürt und ausgeschaltet werden.

Ausführlichere Infos zur neuen Season findet ihr im offiziellen Blogeintrag, der in Englisch verfasst ist.