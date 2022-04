Warum ich mich wie ein Schneekönig auf Nintendo Switch Sports freue

Das Spiel unterstützt sowohl Online-Mehrspieler als auch lokales Spielen, mit bis zu vier Spieler:innen auf einem einzigen Fernseher. Und für Kinder, die während des ersten Wii Sports -Wahns vielleicht noch nicht da waren, wird das Ganze eine starke Einführung in Richtung Bewegungssteuerung sein. Sowohl Bowling als auch Tennis sind Spiele, die aus Wii Sports übernommen wurden. Sie dürften genau so viel Spaß machen wie damals – doch die vier Neuzugänge Fußball, Volleyball, Badminton und Chambara werden genauso für gute Laune sorgen.

Das Spiel wird am 29. April 2022 für Nintendo Switch erscheinen. Wii Sports bekam bis jetzt nie eine richtige Fortsetzung, und es ist schon lange Zeit dafür! Genau wie das Original ist Nintendo Switch Sports eine Sammlung virtueller Sportspiele, die weitgehend auf Bewegungssteuerung basieren. Mit anderen Worten, es ist ein Spiel, das am besten im Stehen gespielt wird, idealerweise mit einem Haufen Freund:innen oder Familienmitglieder. Beim Launch wird es Tennis, Bowling, Volleyball, Fußball, Chambara (Schwertkampf) und Badminton geben.

Die Sportarten im Detail

Im Volleyball gibt es verschiedene Gesten für Dinge wie Schlagen, Aufspielen und Blocken. Damit nicht genug, die Möglichkeit, vollständige 2v2-Spiele lokal zu spielen, verspricht schnellen Spaß für zwischendurch. Natürlich werdet ihr galant darauf hingewiesen, bei euren Joy-Cons die Armbänder zu verwenden, nicht, dass es zu Unfällen mit eurem Fernsehgerät kommt. Fußball verfolgt einen etwas anderen Ansatz, da es sich vorerst auf Controller-Eingaben anstatt Bewegungssteuerung stützt. Es gibt jedoch die Möglichkeit, mit Nintendos Beingurt (bekannt aus Ring Fit Adventure) einen Joy-Con an euer starkes Bein zu binden. Später in diesem Sommer wird Nintendo ein kostenloses Update veröffentlichen, das dem Hauptfußballmodus Motion-Kicking-Steuerung hinzufügt.

In der Zwischenzeit dürft ihr in Chambara all eure Schwertkampfträume ausleben. Es ist hektisch, und gute Reflexe beim Parieren werden belohnt. Ihr könnt euren Controller vertikal, horizontal oder diagonal halten, um eingehende Schläge zu blockieren. Eine erfolgreiche Parade gibt euch die Möglichkeit zum Gegenangriff. Das Ziel ist es, euren Gegner von der Plattform in das Wasser unten zu stoßen, was in späteren Runden in nur ein oder zwei Treffer passieren kann. Und Badminton ist einfach eine schnellere Version von Tennis, aber mit einem Stück Strategie garniert. Verschiedene Schläge fordern euer Gegenüber unterschiedlich, und ein Smash zum Punkt dürfte sich unglaublich gut anfühlen!

Am 29. April ist es so weit

Wer nun darüber nachdenkt, Profi in Nintendo Switch Online zu werden, für all jene gibt es einen Online-Wettbewerbsmodus. Dieser hilft euch, besser zu werden – und Bowling erhält auch einen speziellen Überlebensmodus, in dem 16 Spieler:innen gleichzeitig gegeneinander antreten. Und im Herbst wird Nintendo ein zweites kostenloses Update veröffentlichen, das Golf ins Spiel bringt. Ob Nintendo Switch Sports dann noch mehr Sportarten und Spielmodi bekommt? Wir dürfen gespannt bleiben und freuen uns schon auf die Möglichkeit, selbst Hand an den Titel legen zu können!