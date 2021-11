Warten auf’n Bus Staffel 2 ab 13.1.2022 auf DVD und Blu-ray erhältlich

Nach der erfolgreichen ersten Staffel kehren Hannes und Ralle zurück, zurück an die Bushaltestelle tief in Brandenburg – Warten auf’n Bus Staffel 2 erscheint am 13.11.2021 digital und am 13.1.2022 auf DVD und Blu-ray im Handel.

Worum geht’s?

Die erfolgreiche Comedy-Serie mit Hannes und Ralle wird fortgesetzt. Eine Bushaltestelle tief in Brandenburg. Zwei Männer warten auf’n Bus und reden über ihr Leben. Offen, ehrlich. Die Themen sind vielfältig, die Dialoge direkt aus der brandenburgischen Seele.

In der zweiten Staffel beschäftigt die beiden arbeitslosen, heftig gelebten End-Vierziger Hannes (Ronald Zehrfeld) und Ralle (Felix Kramer) wieder eine Vielfalt an Themen, während sie an ihrer Haltestelle irgendwo in Brandenburg auf den Bus warten: Ralle sinniert über die Gentrifizierung in Brandenburg, Hannes soll das Dach der neuen Tesla-Fabrik begrünen, Wachträumen hilft den beiden über ihre Alpträume hinweg und die struppig-schöne Busfahrerin Kathrin (Jördis Triebel) holt die Aussteiger aus einer Midlife Crisis zurück ins Leben und gibt ihnen Tipps in Sachen Liebe. Immer mit dabei ist Hund Maik.