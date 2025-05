Warten auf Sonic Rumble: Kurzfristig verschoben, aber wann erscheint es?

Wups, doch nicht: Sega hat bekannt gegeben, dass Sonic Rumble nun recht kurzfristig verschoben wurde. Sehr mysteriös!

Warten auf Sonic Rumble

Das Online-PC- und Handyspiel mit 32 Spielern ist seit einiger Zeit in mehreren Regionen in der Soft-Launch-Phase und hätte am 8. Mai weltweit veröffentlicht werden sollen. Nun wurde der Release auf ein unbestimmtes Datum verschoben, da sein Entwicklungsstudio „mehr Zeit benötigt“, um seine neuen Modi zu implementieren. In einer Erklärung des Sonic Rumble-Teams heißt es: „Dank Ihrer unglaublichen Unterstützung haben wir 1,4 Millionen Vorregistrierungen überschritten, ein Meilenstein, der Bände über Ihre Leidenschaft für Sonic Rumble aussagt. Mit dieser Aufregung fühlen wir uns noch mehr dafür verantwortlich, ein Erlebnis zu bieten, das Ihrer Zeit würdig ist. Während wir uns auf Update 1.2 vorbereiten, werden wir wichtige Funktionen wie Crews, Rumble Ranking und Skills einführen. Diese Änderungen werden das Spiel grundlegend neu gestalten, und eines ist klar geworden: Wir wollen ein Spiel entwickeln, das sich weiterentwickelt und für Monate und Jahre Spaß macht. Um die Art von hochwertigem, langlebigem Sonic-Spiel zu entwickeln, die unsere Spieler verdienen, brauchen wir mehr Zeit.“

„Infolgedessen haben wir die schwierige Entscheidung getroffen, den globalen Launch zu verschieben. Wir wissen, dass diese Nachricht enttäuschend sein könnte und dass wir keine leichtfertige Entscheidung getroffen haben. Wir glauben, dass die zusätzliche Zeit die richtige Wahl für die Zukunft von Sonic Rumble ist. Wir haben noch kein neues Veröffentlichungsdatum zu teilen, aber sobald wir näher kommen, werden wir Sie über unsere sozialen Medien und Community-Kanäle auf dem Laufenden halten.“ Letztes Jahr bestätigte Sonic Team-Chef Takashi Iizuka, dass Sonic Rumble keine Gacha- oder Play-to-Win-Mechanik haben wird, weil sie im Westen nicht beliebt sind. „Auf den japanischen und asiatischen Märkten ist es üblich, Zehntausende von Yen [in einem Spiel] ausgeben zu müssen, bis man einen seltenen Charakter bekommt und schließlich weitermachen kann“, erklärte Iizuka. „Aber das ist auf dem globalen Markt nicht der Fall, besonders bei einem Actionspiel wie Sonic Rumble, bei dem die Spieler das Spiel auf Augenhöhe genießen können.“ Also warten wir auf das Spiel mit einem Season-Pass…