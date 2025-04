Sonic Rumble (PC, iOS, Android) erscheint am 8. Mai 2025

Sega und Rovio haben das Erscheinungsdatum für das Partyspiel Sonic Rumble bekannt gegeben. Was erwartet uns dabei?

Mehr zu Sonic Rumble

Die Vorregistrierung für Sonic Rumble ist jetzt geöffnet und bleibt bis zum Startdatum am 8. Mai 2025 offen. Dabei handelt es sich um ein kommendes Partyspiel, das „die Spieler einlädt, eine verdrehte Spielzeugwelt zu betreten, die von dem berüchtigten Dr. Eggman geschaffen wurde“. Wir übernehmen die Kontrolle über Spielzeugversionen von Sonic-Charakteren in einer Reihe von Battle-Royale-Herausforderungen für bis zu 32 Spieler, bei denen das Ziel darin besteht, „die meisten Ringe zu sammeln und sich als der Schnellste in der Spielzeugkiste zu beweisen“. Sega hat gesagt, dass je mehr Spieler sich für das Spiel vorregistrieren, desto mehr Boni werden den Spielern gewährt. Das ist typisch für Mobiltitel und sorgt dafür, einen gewissen Hype zu erzeugen. Zu den Belohnungen gehören Sonic the Hedgehog 3-Film-Skins, Chao-Sticker und -Freunde und In-Game-Währung (Ringe). Diese Belohnungen stehen nur jenen zur Verfügung, die sich vor der Veröffentlichung für das Spiel vorregistrieren.

Spieler können sich jetzt über den App Store und den Google Play Store vorregistrieren. Letztes Jahr bestätigte Sonic Team-Chef Takashi Iizuka, dass Sonic Rumble keine Gacha- oder Play-to-Win-Mechaniken haben wird, da sie im Westen nicht beliebt sind. „Auf den japanischen und asiatischen Märkten ist es üblich, Zehntausende von Yen [in einem Spiel] ausgeben zu müssen, bis man einen seltenen Charakter bekommt und schließlich weitermachen kann“, erklärte Iizuka. „Aber das ist auf dem globalen Markt nicht der Fall, besonders bei einem Actionspiel wie diesem, bei dem die Spieler das Spiel auf Augenhöhe genießen wollen.“ Stattdessen wird das Spiel eine Season Pass-Struktur enthalten, die sich hauptsächlich um Charakter-Skins und Emotes dreht, sowie einen täglich aktualisierten Ring-Shop, in dem die Spieler Ringe (durch das Gameplay verdient oder mit echtem Geld gekauft) gegen kosmetische Gegenstände eintauschen können. Mal sehen, wie das Game dann tatsächlich sein wird – hier noch Videos für euch: