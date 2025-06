Warten auf den Film: The Legend of Zelda kommt später

Nintendo hat das Erscheinungsdatum des Films The Legend of Zelda verschoben, und zwar auf den 7. Mai 2027. Ein bisschen Geduld brauchen wir noch!

Zum Legend of Zelda-Film

In einem Social-Media-Post sagte Nintendo-Präsident Shigeru Miyamoto, dass der Film aufgrund von Produktionsproblemen auf den Mai desselben Jahres verschoben wurde. „Das ist Miyamoto. Aus Produktionsgründen verschieben wir das Erscheinungsdatum des Live-Action-Films von The Legend of Zelda auf den 7. Mai 2027. Es wird einige Wochen später sein als der ursprünglich angekündigte Veröffentlichungszeitpunkt, und wir werden uns die zusätzliche Zeit nehmen, um den Film so gut wie möglich zu machen. Vielen Dank für Ihre Geduld.“

Der Zelda-Film wird von Miyamoto und dem erfahrenen Hollywood-Produzenten Avi Arad, dem ehemaligen Chief Creative Officer von Marvel Entertainment, produziert. Es wird von Nintendo und Arad Productions produziert und von Wes Ball inszeniert, dem Regisseur der Maze Runner-Trilogie und Kingdom of the Planet of the Apes. In einem Interview Anfang dieses Jahres sagte Ball, er wolle den Zelda-Film „etwas Ernstes und Cooles, aber lustig und skurril“ machen und seine Vision sei von Hayao Miyazaki (Studio Ghibli) inspiriert. Na denn!