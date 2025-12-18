Wann kommt Stardew Valley (Nintendo Switch 2)?

Im September sprach der Schöpfer von Stardew Valley, Eric ‚ConcernedApe‘ Barone, von einer Stardew Valley Nintendo Switch 2 Edition.

Wo bleibt Stardew Valley?

Während der Nintendo Direct-Enthüllung wurde festgestellt, dass diese Version im Herbst 2025 erscheinen würde. Wir sind jetzt nur noch wenige Wochen vom Ende des Jahres entfernt, also wie steht es darum? Wenn ihr euch schon gefragt habt, wo die Switch 2-Version ist (und das kostenlose Upgrade für bestehende Switch-Spieler), wird anscheinend „sehr bald“ etwas angekündigt werden. Barone entschuldigte sich auch bei den Fans für das Warten – hier ist, was er in den sozialen Medien zu sagen hatte: „Ich werde sehr bald etwas ankündigen, entschuldige die lange Wartezeit.“ Na gut! Was das erwartete 1.7-Update des Spiels angeht, hat der Schöpfer nun Details zu einigen der Inhalte geteilt, die Fans erwarten können, und es ist „viel mehr“ geplant: „Es wird mehr Charakter/soziale Dinge geben, es ist auch traditionell, einen neuen Farmtyp hinzuzufügen. Viel mehr, aber ich möchte noch nicht viel verraten!“ Es sieht so aus, als ob der Schöpfer von Stardew Valley, Eric Barone, wieder in sein altes Muster zu verfallen, nämlich ein weiteres Update in ein großes, fleischiges Add-on zu verwandeln. „Es ist schwer, einfach aufzuhören, es zu verbessern, wenn es noch Dinge gibt, die verbessert werden können“, aber in einem neueren Beitrag deutete er ziemlich stark an, dass es viel mehr geben wird.

„Es wird mehr Charakter/soziale Dinge geben, es ist auch traditionell, einen neuen Farmtyp hinzuzufügen“, schrieb Barone als Antwort auf einen Benutzer, der nach einem Hinweis auf das Update fragte. „Vieles mehr, aber ich möchte noch nicht viel verraten.“ Sich nicht in die Karten blicken zu lassen, ist schon ein de facto-Standard für Eric Barone: Wir haben die volle Tragweite des letzten 1.6-Update erst mit dem Release im März 2024 voll auskosten und erleben können, obwohl Barone Spaß daran hatte, alle mit „einer Patch-Note pro Tag“ warm zu halten. Tja, man kann mit so etwas davonkommen, wenn man das im Grunde beliebteste Indie-Videospiel in der Geschichte der Menschheit kreiert hat. Falls ihr die ursprüngliche Ankündigung verpasst habt, so wird die Switch 2 Edition von Stardew Valley mit Maussteuerung, Vier-Spielern-Split-Screen und Online-Multiplayer für acht Spieler ausgestattet sein. Es wird auch GameShare-Unterstützung geben, sodass Switch- und Switch 2-Benutzer ohne Kopie des Spiels an dem Spaß teilnehmen können. Insgesamt klingt alles danach, als würde das Game auch weiterhin unglaublich gut bei der Community ankommen, da verzeiht man dem Schöpfer doch glatt, dass er dafür wohl wieder weniger für das neue Spiel Haunted Chocolatier macht. Oder nicht?