Waiting for the Barbarians ab 5.11.2020 auf DVD und Blu-ray erhältlich

Robert Pattinson und Johnny Depp kehren mit Waiting for the Barbarians am 5.11.2020 auf DVD und Blu-ray zurück in die heimischen Wohnzimmer. Was euch im Film erwartet, erfahrt ihr hier.

Worum geht’s?

Um einen angeblichen Angriff von Barbaren zu unterbinden, reist der für seine brutalen militärischen Methoden bekannte Colonel Joll (Johnny Depp) an den äußersten Rand des Territoriums. Dort trifft er auf den Magistrat des Außenpostens (Mark Rylance) – dieser muss seine Loyalität gegenüber der Nation unter Beweis stellen. Er muss sich entscheiden, ob er die Befehle des Colonels befolgt oder auf sein Gewissen hört und für Gerechtigkeit eintritt.