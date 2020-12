Auf diese Marvel Serien 2021 könnt ihr euch freuen

WandaVision von Marvel Studios verbindet den Stil klassischer Sitcoms mit dem Marvel Cinematic Universe, in dem Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen) und Vision (Paul Bettany) – zwei Wesen mit Superkräften, die ein idyllisches Vorstadtleben führen – vermuten, dass nicht alles so ist, wie es scheint. Bei der neuen Serie führt Matt Shakman Regie. Jac Schaeffer ist Hauptautor.

Wir erinnern uns an das Spektakel von Avengers Infinity War ( hier geht’s zu unserem Test ) und Endgame ( hier geht’s zu unserem Test ) zurück, als wir von einigen lieb gewonnen WeggefährtInnen Abschied nehmen mussten – doch es gibt Grund zur Hoffnung, denn in den nächsten Wochen und Monaten können wir uns auf einige Marvel Serien 2021 Starts freuen. Welche das sind, erfahrt ihr hier.

Loki (demnächst auf Disney+)

In Marvel Studios Loki kehrt der namensgebende Loki (gespielt von Tom Hiddleston) als Gott des Schabernacks in einer neuen Serie, die nach den Ereignissen von Avengers Endgame spielt, zurück auf den Bildschirm. Wie im Trailer zu sehen ist, knüpft die Serie an jenen Punkt an, als Loki mit Hilfe des Tesserakts aus seiner Gefangenschaft entkommen kann.