Vorschau: Das sind die Top Xbox Series X Games 2020

Die Next-Gen Konsolen stehen in den Startlöchern, weshalb wir einen Blick auf die angekündigten Top Xbox Series X Games 2020 werfen. Das Jahr 2020 wartet schon Vor kurzem wurde die Xbox Series X, Microsofts neueste Konsole,bei den Game Awards angekündigt. Mehr Details zur Konsole findet ihr hier! Senua’s Saga: Hellblade 2 Releasetermin für Series X: fix 2020 Der 2017 erschienene erste Teil Hellblade: Senua’s Sacrifice von Ninja Theory heimste viel Lob ein und staubte auch einige Preise ab, für ein beklemmendes Abenteuer mit einer zerissenen Persönlichkeit und viele Stimmen im Kopf. Senua’s Saga: Hellblade 2 scheint eine direkte Fortsetzung zu sein, denn im Trailer sehen wir abermals Hauptcharkter Senua. Das Besondere am Trailer ist, dass er ausschließlich Ingame-Engine Material zeigt und uns einen ersten Vorgeschmack gibt, wie Spiele auf den Next-Gen Konsolen aussehen könnten. Es ist daher auch nicht unwahrscheinlich, dass der Titel als Launchtitel für die Series X erscheinen wird, da das Spiel mit 2020 angekündigt wurde.

Halo Infinite Releasetermin für Series X: 4. Quartal 2020 Nach über fünf Jahren Abstinenz des Master Chiefs kehrt er endlich wieder zurück und verhilft damit Microsofts populärster Reihe zu einem neuen Teil. Entwickler 343 Industries nennt Halo Infinite einen Soft Reboot und wagt damit einen Neustart. Es ist allerdings noch unklar, ob damit Story, Gameplay, Modi oder überhaupt das gesamte Spiel gemeint ist. Denkt man an Bioshock Infinite hat man ganz klar die Story im Fokus, in der heutigen Zeit könnte sich hinter dem „Infinite“ aber auch ein Game as a Service verstecken. Das alles ist noch unklar, aber das Spiel wurde für das 4. Quartal 2020 angekündigt und ist damit ebenfalls ein Launchtitel Kandidat der Xbox Series X.

Dying Light 2 Das Parcour Game Mitten in der Zombieapokalypse machte schon auf der gamescom mit seinen vielen Entscheidungsfreiheiten einen sehr guten Eindruck. So soll es möglich sein, sogar das Stadtbild nachhaltig zu ändern und auch die verschiedenen Fraktionen gegeneinander auszuspielen. Die Infizierten hingegen schleichen derweil bis zum Anbruch der Nacht durch dunkle Häuser und Keller. In der Nacht aber, übernehmen sie dann die Straßen. Dying Light 2 ist ein Cross-Gen-Titel, der im 2. Quartal 2020 für PC, PS4 und Xbox One erscheinen wird. Vor kurzem sind Gerüchte aufgetaucht, dass es das Spiel möglicherweise schon 2020 auf die Next-Gen-Konsolen schaffen wird.

Marvel’s Avengers Für Marvel’s Avengers gilt dasselbe wie für Dying Light, denn es wurde bereits bestätigt, dass das am 15. Mai für Current-Gen erscheinende Spiel auch für PS5 und Xbox Series X erscheinen wird. Ein offizielles Releasedatum gab es dafür ebenfalls noch nicht, aber die EntwicklerInnen von Crystal Dynamics sprachen bereits über ein verbessertes Gameplay auf den neuen Konsolen.

Abwärtskompatibilität Ab dem Day One der Xbox Series X soll die Konsole abwärts kompatibel sein, weshalb ihr all eure alten Xbox One Spiele problemlos zocken werdet können. Was erscheint 2021? Das Battlefield 6 irgendwann erscheint, dürfte kein großes Geheimnis sein, aber dass es ebenfalls auf den neuen Konsolen landen wird, wurde von Electronic Arts CEO Andrew Wilson bestätigt. Dies gilt auch für Cyberpunk 2077, das im April 2020 für Current Gen erscheinen wird. Da der Umfang des Spiels aber enorm hoch ausfällt, rechnen wir nicht damit, dass das Game noch 2020 für die Xbox Series X erscheinen wird. Für 2021 kann man sich hingegen schon Hoffnungen machen.

Auf der X019 wurde außerdem überraschend Everwild angekündigt. Der Trailer zeigt ein malerisches Spiel, mit interessantem Artdesign und sehr hübscher Flora und Fauna. Im Video ist eine kleine Gruppe aus Abenteurern zu sehen, die sich durch die wunderschönen Panoramen schlagen. Auch hier dürfte ein Release 2020 wohl zu viel des Guten sein, weshalb wir mit 2021 für die Xbox Series X kalkulieren.

Exakt dasselbe gilt auch für Tell Me Why, das von den Life is Strange Machern Dontnod Entertainment angekündigt wurde. Mit Zeitreisen ist vorerst Schluß, nun dreht sich die Story um das Zwillingspärchen Tyler und Alyson und deren übernatürliche Verbindung zueinander. Dontnod nutzt dabei als Umgebung abermals ein kleines, besinnliches Städtchen, diesmal in Mitten von Alaska. Eine weitere Besonderheit ist, dass Tyler ein Transgender-Mann ist und sichtbar starke damit zu kämpfen hat, dass er für seine Mutter immer ihr „kleines Mädchen“ bleiben wird.