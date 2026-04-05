Von Trail bis Toni Kroos Academy: Aktivurlaub im Alpenrose – Familux Resort

Wenn Kinder barfuß über die Wiese laufen, Eltern den Kaffee mit Blick auf die Zugspitze genießen und die Berggipfel in der Morgensonne leuchten, beginnt ein Sommertag, wie ihn sich Familien wünschen. Genau dieses Gefühl macht das Alpenrose – Familux Resort in Lermoos zum Erlebnis: eine gelungene Verbindung aus alpiner Natur, sportlicher Vielfalt und luxuriöser Entspannung.

Eingebettet in die Tiroler Zugspitz Arena eröffnet das Resort direkten Zugang zu Wanderwegen und Bike-Strecken. Nach aktiven Stunden in den Bergen erwartet die Gäste eine Umgebung, in der großzügige Architektur, durchdachter Service und professionelle Kinderbetreuung harmonisch ineinandergreifen.

Aktivurlaub zwischen Bike-Trail und Fairway

Die Region rund um Lermoos hat sich längst als vielseitiges Mountainbike-Revier etabliert. Von familienfreundlichen Panoramawegen bis zu sportlichen Trails bietet die alpine Landschaft ideale Bedingungen für gemeinsame Touren. Auch Golfliebhaber finden in unmittelbarer Nähe ihr Urlaubsglück: Der 9-Loch-Golfplatz vor beeindruckender Bergkulisse verbindet sportliche Herausforderung mit entspanntem Naturgenuss und macht jede Runde zu einem besonderen Erlebnis.

Wasserwelt und Schwimmkurse

Die großzügige Wasserwelt des Resorts bildet das Herzstück für viele Familien. Separate Kinderbereiche, ein Baby-Pool und abwechslungsreiche Wasserattraktionen schaffen Raum für Bewegung und unbeschwerten Badespaß. Gleichzeitig bietet das Alpenrose einen wertvollen Mehrwert: Professionell begleitete Schwimmkurse vermitteln Kindern spielerisch Sicherheit und Technik im Wasser. So entsteht Selbstvertrauen, das weit über die Urlaubstage hinaus Bestand hat.

Modernes Spa mit Weitblick

Das großzügige Feel Good Spa verbindet moderne Architektur mit alpiner Wärme und schafft Rückzugsorte für unterschiedliche Bedürfnisse. Zehn Behandlungsräume, eine vielseitige Saunalandschaft mit alpinen Kräuter- und Duftwelten sowie exklusive Adults-only-Bereiche ermöglichen Eltern entspannte Auszeiten. Gleichzeitig werden auch die jüngsten Gäste behutsam an erste Wellnessmomente herangeführt – vom Baby Spa bis hin zu kindgerechten Anwendungen. Entspannung wird hier zum gemeinsamen Quality Time.

Fußballträume vor alpiner Kulisse

Ein sportlicher Höhepunkt im Sommer 2026 ist das Familux Fußball Camp by Toni Kroos Academy, das vom 27. bis 31. Juli sowie vom 03. bis 07. August 2026 stattfindet. Nachwuchstalente trainieren unter professioneller Anleitung, entwickeln Technik und Spielverständnis weiter und erleben Teamgeist in inspirierender Umgebung. Die Kombination aus hochwertiger Trainingsbetreuung und feierlichem Abschluss macht diese Woche zu einem unvergesslichen Erlebnis für junge Fußballfans.

Feel Good Wochen und betreute Erlebniswelten

Die Feel Good Wochen vom 31. Mai bis 06. Juni sowie vom 21. Juni bis 04. Juli 2026 setzen zusätzliche Impulse für bewusste Auszeiten. Während Eltern im Spa entspannen, Golf spielen oder die Bergwelt erkunden, gestalten 25 erfahrene Kids Coaches abwechslungsreiche Programme für Kinder und Teenies. Vom Babyclub ab dem 7. Lebenstag über kreative Spielbereiche bis hin zu actionreichen Teenie-Aktivitäten entsteht ein Rahmen, in dem jede Altersgruppe ihre eigene Urlaubswelt entdeckt.

Stilvolles Wohnen und alpine Genusskultur

Die stilvollen Familiensuiten verbinden natürliche Materialien, großzügige Familienbetten und ein durchdachtes Raumkonzept zu einem Ambiente, das Geborgenheit und modernen Komfort harmonisch vereint. Große Fenster holen die Bergwelt ins Zimmer, während warme Farben und hochwertige Details eine Atmosphäre schaffen, in der sich Eltern wie Kinder vom ersten Moment an zuhause fühlen. Kulinarisch ergänzt durch eine Gourmetküche, eine Adults-only-Lounge und eine Panoramabar mit Blick auf die Alpen, entsteht ein Urlaubserlebnis, das Genuss, Aktivität und Erholung mühelos miteinander vereint.

So positioniert sich das Alpenrose – Familux Resort auch im Sommer 2026 als eine der führenden Adressen für luxuriösen Familienurlaub in Tirol – mit der Zugspitze stets im Blick und gemeinsamen Momenten im Mittelpunkt.