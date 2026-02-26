vivo bringt das neue vivo V70 nach Österreich

Der neue Tausendsassa von vivo, das V70, soll Premium-Design und Begeisterung vereinen. Was kann das Gerät?

Zum vivo V70

Mit einer leistungsstarken 50-MP-ZEISS-Super-Telephoto-Kamera, einem speziellen KI-Stage-Modus, 4K-60-fps-Video und KI-gestützten Bearbeitungstools ist das Modell der perfekte Begleiter für Events und Reisen. Das vivo V70 besticht durch ein neues, elegantes Design mit einem veredelten Aluminiumrahmen in Luftfahrtqualität, ein 1,5K-Ultra-Clear-OLED-Display mit Ultraschall-Fingerabdruck-Sensor, herausragender Robustheit und einem langlebigen 5.400-mAh-BlueVolt-Akku mit 90W FlashCharge. Angetrieben durch das brandneue OriginOS 6 bietet es zudem verbesserte Leistung und Datenschutzkontrolle. „Mit dem vivo V70 bringen wir all das zusammen, was sich Nutzer:innen wünschen: Profi-Fotografie, exzellente Leistung, ein verbessertes Nutzungserlebnis, absolute Zuverlässigkeit und ein Premium-Design“, sagt Martin Wallner, Vice President vivo Österreich und Schweiz. “Das V70 ist ein Gerät, das Nutzer:innen in jeder Situation begeistert und auf das sie sich verlassen können.“

ZEISS, zoom in: Profi-Telephoto-Kamera

Ausgestattet mit einem leistungsstärkeren ZEISS-Imaging-System ist das vivo V70 bereit, jeden Moment in beeindruckender Qualität festzuhalten. Die 50-MP-ZEISS-Super-Telephoto-Kamera verfügt über einen professionellen Sensor mit 1/1,95 Zoll und optischer Bildstabilisierung (OIS) für schärfere Aufnahmen bei schlechten Lichtverhältnissen. Dank des fortschrittlichen Periskop-Designs werden höhere Zoomfaktoren ohne zusätzlichem Gewicht ermöglicht. Das Kamera-Setup wird durch eine 50-MP-ZEISS-OIS-Hauptkamera mit hochwertigem 1/1,56-Zoll-Sensor und eine 8-MP-ZEISS-Ultraweitwinkel-Kamera ergänzt, die den Nutzer:innen zusätzliche Vielseitigkeit bietet. Ob bei Einzelaufnahmen oder Gruppenfotos mit Freund:innen, die 50-MP-ZEISS-Gruppenselfie-Frontkamera mit Autofokus liefert gestochen scharfe Ergebnisse.

Mit dem V70 führt vivo einen brandneuen KI-Stage-Modus speziell für Fotografie bei Konzerten und anderen Bühnenauftritten in der V-Serie ein. Die leistungsstarke 50-MP-ZEISS-Super-Telephoto-Kamera und der KI-Stage-Modus, ergänzt durch einen KI-Bildverbesserungsalgorithmus und KI-Porträt-Technologie, arbeiten zusammen, um einen 10x-Zoom für hochqualitative Bühnenfotografie zu ermöglichen. Mit Optionen wie dem 85-mm-Porträt mit ZEISS-Sonnar-Style-Bokeh und fließenden Lichtreflexen sowie dem 100-mm-Nahaufnahmen-Porträt für ZEISS-Planar-Style-Bokeh mit klassischen Effekten hilft ZEISS Multifocal Portrait Nutzer:innen, Emotionen noch besser einzufangen. Ebenfalls neu in der V-Serie: Das V70 bringt 4K-60-fps-Video für cinematische, flüssige Aufnahmen und beste Video-Fähigkeiten. Das Gerät führt zudem AI Audio Noise Eraser ein, das zusätzliche kreative Kontrolle bei der Nachbearbeitung bietet, indem es verschiedene Soundtypen erkennt und ungewollte Geräusche selektiv aus den Aufnahmen entfernt.

Robuste Eleganz

Die Kreativität der Nutzer:innen wird mit intuitiven, KI-gestützten Tools zur Bearbeitung und Nachbearbeitung weiter gefördert. Features wie KI Magic Weather können bewölkte Himmel in Sonnenschein verwandeln, Personen entfernen und schiefe Aufnahmen korrigieren. Mit KI Magic Landscape kann mühelos zwischen verschiedenen geografischen Motiven gewechselt werden, um beeindruckende Reiseporträts zu erstellen, die sowohl das Motiv als auch die Umgebung in Szene setzen. Zudem bietet KI Retouch erweiterte Einzel-Tap-Korekturen, darunter KI Eraser, KI Magic Move, KI Image Expander und KI Color Adjustment. Das neue vivo V70 zeichnet sich durch eine neue Ästhetik mit einem Premium-Rahmen aus Aluminiumlegierung, gerundeten Ecken und ultradünnem Flat-Display für eine elegante Silhouette aus. Auf der Rückseite behält ein niedriges Flagship-Metall-Kameramodul einen glatten und dezenten Look.

An der Vorderseite rahmen ultradünne Blenden von nur 1,25 mm das 6,59-Zoll-1,5K-Ultra-Clear-OLED-Display ein, das mit 120 Hz und 459 PPI läuft und ultraklare, realistische Bilder bietet. In Kombination mit dem neuen OriginOS Flip Cards, das Gyroskop nutzt, um den Sperrbildschirm-Hintergrund beim Kippen zu wechseln, bietet das Display weitere Individualisierungsmöglichkeiten für Nutzer:innen. Darunter sorgt ein 3D-Ultraschall-Fingerabdruck-Scanning 2.0 für schnelleres und sichereres Entsperren – auch mit feuchten Fingern. Die Rückseite ist mit AG-geätztem Glas fingerabdruck- und kratzfest. Die stilvollen Farbvarianten machen es zu einem wahren Hingucker: Das Gerät ist in Alpine Gray und Authentic Black erhältlich. Das V70 ist der perfekte Begleier in jeder Situation: Es ist langlebig konstruiert, verfügt über IP68 und IP69 Staub- und Wasserschutz sowie 10-fache Sturzresistenz und hält somit Stürzen bis 1,8 m stand.

Intelligenteres, sicheres und intuitiveres OriginOS

Das vivo V70 wird vom neuesten OriginOS 6 angetrieben, das durch tiefe KI-OS-Integration die Leistung im Alltag verbessert und gleichzeitig erweiterten Datenschutz bietet. Mit einer komplett umgestalteten Infrastruktur und der Origin Smooth Engine sieht und fühlt sich das System flüssig an. Multi-Szenario-Konnektivität ermöglicht müheloses Teilen und die unkomplizierte Zusammenarbeit zwischen Geräten und Apps. OriginOS 6 führt zudem Origin Island ein: eine dynamische Kapsel oben auf dem Bildschirm, die relevante Informationen im richtigen Moment anzeigt. OriginOS 6 unterstützt zudem weitere KI-gestützte Produktivitäts-Tools für Arbeit, Studium und alltägliche Aufgaben. KI-Creation beschleunigt Schreibaufgaben, während KI-Captions Echtzeit-Transkription, Übersetzungen sowie Zusammenfassungen von Meetings auf Knopfdruck bietet. Zusätzlich bietet der Google Gemini Assistant personalisierte Echtzeitunterstützung durch natürliche Chat-Konversation. Das Feature One-Tap Transfer ermöglicht das Teilen zwischen vivo-Smartphones oder zwischen vivo- und kompatiblen iPhone-Modellen.

Das neue vivo Office Kit bietet mühelose Datenübertragung und Dateifreigabe zwischen Telefon und Computer für einen geräteübergreifenden Workflow. Mit Fokus auf Sicherheit und Langlebigkeit wird OriginOS 6 durch vier Generationen von OS-Updates und fünf Jahre Sicherheitsupdates unterstützt sowie durch Sicherheitszertifikate führender globaler Behörden. Das vivo V70 liefert Leistung beim Gaming, Foto- und Videobearbeitung sowie nahtloses Multitasking. Es nutzt einen LPDDR5X-Hochleistungsspeicher und einen UFS-4.1-Speicher für schnellere App-Starts und Dateizugriffe sowie die bislang größte in der V-Serie eingesetzte 4200 mm² ultra-große Vapor-Chamber für intelligente Wärmeverwaltung. Ein großer 5.400-mAh-BlueVolt-Akku sorgt dabei für zuverlässige ganztägige Leistung, auch bei extremer Hitze oder Kälte. Mit 90W-FlashCharge-Ladung gehören auch Akkusorgen der Vergangenheit an. In nur wenigen Minuten können Stunden an Nutzung aufgeladen werden. Das neue vivo V70 ist in Österreich ab dem 5. März im vivo Online-Shop sowie bei sämtlichen Mobilfunkanbietern, im Elektrofachhandel und online über Amazon zu einer UVP von 599,- Euro erhältlich.