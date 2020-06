Violett Evergarden und das Band der Freundschaft kommt als Limited Edition

Nach der gefeierten Weltpremiere des Films auf der AnimagiC 2019 und den beliebten Kino-Events im Januar und Februar 2020 veröffentlicht LEONINE Anime Violet Evergarden und das Band der Freunschaft am 7. August als Limited Special Edition auf DVD und Blu-ray.

Worum geht’s?

Ihr neuester Auftrag führt die schweigsame AKORA Violet Evergarden in ein renommiertes Mädcheninternat: Hier sollen die jungen Mädchen zu feinen Damen mit entsprechender Etikette ausgebildet werden, bevor sie mit ihrer Hochzeit den Weg in den Adelsstand antreten. Auch das ehemalige Straßenmädchen Amy ist Teil der jungen Elite, doch mit den strengen Verhaltensregeln des Hauses genau so wenig einverstanden wie mit ihrer vorbestimmten Zukunft als Braut eines reichen Schnösels – nicht gerade förderlich für Violets Vorhaben, dem Wildfang das Betragen einer Lady beizubringen. Doch obwohl Amy zunächst alles andere als angetan von ihrer neuen Lehrerin ist, gelingt es Violet, nach und nach zu ihr vorzudringen und die Schatten der Vergangenheit allmählich hinter sich zu lassen …