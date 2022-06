Vinland Saga ab 7.7.2022 bei Crunchyroll (deutsch und O-Ton)

Crunchyroll verkündete voller Freude und Stolz einen interessanten Neuzugang im Streamingkatalog von Crunchyroll – ab dem 7. Juli 2022 erscheint die 24-teiligen Anime-Serie Vinland Saga sowohl in der Originalfassung mit deutschen Untertiteln sowie in deutscher Synchronfassung.

Worum geht’s?

Zu Beginn des 11. Jahrhunderts lebt Thorfinn glücklich mit Mutter Helga und Vater Thors auf Island und lauscht den Abenteuergeschichten über das weit im Westen liegende Vinland, wo immerwährender Frieden herrscht. Doch schon bald wird der einst gefürchtete Krieger Thors von Floki, einem Gesandten des Königs von Jomsburg, erpresst, in die Schlacht um England zu ziehen. Thors ahnt nicht, dass Floki gleichzeitig eine Söldnertruppe um deren Anführer Askeladd anheuert, welcher Thors vor den Augen seines kleinen Sohns tötet. Thorfinn sinnt auf Rache und schließt sich Askeladds Bande an, um diesen eines Tages töten zu können. Zu diesem Zweck plündert und mordet er, um sich dadurch das Recht auf Duelle mit Askeladd zu verdienen. Doch schon bald werden beide in die Eroberungspläne des Dänenkönigs Sven und dessen Sohn Knut verwickelt…