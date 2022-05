Vierte Serienstaffel von High School Musical: Das Musical in Auftrag gegeben

Disney+ hat eine vierte Serienstaffel von High School Musical: Das Musical beauftragt. Diese freudige Nachricht für die Fans erreicht uns rund zwei Monate vor der Premiere der dritten Staffel am 27. Juli 2022. Jede der acht Episoden der dritten Staffel wird wöchentlich am Mittwoch exklusiv auf Disney+ verfügbar sein. Die von Tim Federle („Ferdinand”, „Better Nate Than Ever”) kreierte und produzierte Disney Branded Television Serie ist inspiriert von dem erfolgreichen, mit zwei Emmy Awards ausgezeichneten „High School Musical” Franchise. Die musikalische, mit dem GLAAD Media und Kids Choice Award ausgezeichnete Serie hat mit ihren Soundtracks in den ersten beiden Staffeln und dem Feiertagsspecial Rekordzahlen erreicht, mit herausragenden 2 Milliarden kombinierten Streams bis heute.

„Diese Serie bietet noch immer erstklassige Dramatik, Humor und Herz”, so Ayo Davis, Präsidentin, Disney Branded Television. „Tim Federles Vision und Interpretation des Franchises entwickelt sich von Staffel zu Staffel weiter und wir können es kaum erwarten, zu sehen, was die Wildcats als nächstes erwartet.” Tim Federle fügte hinzu: „Diese Serie war von Anfang an ein episches Abenteuer und ich bin mehr als dankbar, dass wir weiterhin Musik machen, Geschichten erzählen und diese außergewöhnlichen Stars präsentieren können.”

Was erwartet euch in der dritten Staffel?

Die neue Staffel von „High School Musical: Das Musical: Die Serie“, die im Sommer Premiere feiern wird, spielt im Camp Shallow Lake, einem familieneigenen Ferienlager in Kalifornien, wo die Wildcats und ihre Mitcamper inmitten beeindruckender Natur einen unvergesslichen Sommer voller Romantik und Nächten ohne Ausgangssperre verbringen. Hier führen sie eine anspruchsvolle Inszenierung von „Die Eiskönigin“ auf und produzieren gleichzeitig eine dramatische „Doku-Reihe“, um herausfinden, wer der oder die „Beste im Schnee“ ist ohne jemanden „in der Kälte“ stehen zu lassen.

In der dritten Staffel von „High School Musical: Das Musical: Die Serie” spielen Joshua Bassett („Ricky”), Sofia Wylie („Gina”), Matt Cornett („E.J.”), Julia Lester („Ashlyn”), Dara Reneé („Kourtney”), Frankie Rodriguez („Carlos”), Saylor Bell Curda („Maddox”) und Adrian Lyles („Jet”). Außerdem sind in dieser Staffel die wiederkehrenden Gaststars Aria Brooks („Alex”), Liamani Segura („Emmy”) und Ben Stillwell („Channing”) sowie weitere Gaststars wie Corbin Bleu (als er selbst) zu sehen. Außerdem mit dabei sind Meg Donnelly („Val”), Jason Earles („Dewey Wood”), Kate Reinders („Miss Jenn”), Olivia Rose Keegan („Lily”), Olivia Rodrigo („Nini”), Larry Saperstein („Big Red”) und Joe Serafini („Seb”).