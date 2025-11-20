VIECC und The Witcher 3 feiern Geburtstag mit epischer Briefmarke!

Vom Witcher zum Postler

2025 steht ein Doppelgeburtstag an, der Fantasy-Herzen höherschlagen lässt: Die VIECC Vienna Comic Con wird 10 – und The Witcher 3: Wild Hunt ebenfalls. Die Österreichische Post feiert diese glorreichen 10 Jahre und präsentiert eine seltenes Geschenk. Am 22. November wird eine limitierte Witcher-Sondermarke herausgebracht. Ja, richtig: Geralt und Ciri auf echter Post – sammelbar, versendbar, absolut zauberhaft!

Was macht die Witcher-Sondermarke so besonders?

Gestaltet wurde sie vom polnischen Künstler Krzysztof Domaradzki, der bereits viele beeindruckende Poster auf dem Gewissen hat.

Die Marke zeigt Geralt von Riva und Ciri als zentrale Motive sowie vier weitere Charaktere aus The Witcher 3 – von Mentoren bis Gefährten sind an den Ecken Jennifer, Triss, Vesemir und Rittersporn. Das Design verknüpft moderne Elemente mit Wiener Secession & Jugendstil.

Fun Fact: Dies ist die erste Videospielmarke, die die Österreichische Post jemals veröffentlicht hat.

Wo gibt’s die Marke?

Die Witcher-Sondermarke erscheint im online im Shop der Österreichischen Post sowie in Postfilialen und direkt auf der VIECC 2025 (von 22.–23. November). Und als Bonus gibt es auf der Messe ein eigenes Talk-Panel mit Chang Xue (Projektleiter VIECC) und Künstler Krzysztof Domaradzki. Dabei geht es um die Entstehung der Jubiläumsmarke, die Zusammenarbeit mit der Österreichischen Post und natürlich um jede Menge Witcher-Einblicke.

Ein kleines Popkultur-Highlight

Seit 2015 hat The Witcher 3 die Gaming- und Geek-Welt so stark geprägt wie kaum ein anderer Titel. Cosplays, Fan-Art, Soundtrack-Konzerte – die Community lebt und wächst weiter. 2026 kommt sogar die beliebte Witcher-Konzertreihe wieder nach Wien.

Die Witcher-Sondermarke ist damit nicht nur ein Fan-Goodie, sondern ein echtes Stück Popkultur zum Anfassen – und ein würdiger Geburtstagsgruß an Spiel und Convention.