Venom: Let there be Carnage mit neuem Trailer angekündigt

Nachdem sich Tom Hardys Eddie Brock im Jahr 2018 einen akuten Fall von Venom-Parasit eingefangen hat, stellt sich dem rasenden Reporter und seinem außerirdischen Schleimfreund nun eine neue Herausforderung: Woody Harrelsons Carnage. Der schon im ersten Teil angedeutete klassische Spider-Man Gegenspieler steht in Venom: Let there be Carnage nun unter der Regie von Andy Serkis voll im Rampenlicht und es ist an Eddie Brock und Venom, die Situation zu retten. Sony Pictures zeigt in einem ersten Trailer Eindrücke aus Eddie und Venoms Alltag und natürlich erste Eindrücke von Woody Harrelson als Cletus Kasady und dessen außer Rand und Band geratenen Parasiten Carnage.

Venom: Let there be Carnage soll am 24. September 2021 in allen Kinos erscheinen.