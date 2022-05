Vampire: The Masquerade – Swansong veröffentlicht: Story-Drama im Vampire-Universum

NACON und Big Bad Wolf veröffentlichen heute das narrative RPG Vampire: The Masquerade – Swansong . Das ist ein krasser Gegensatz zu Action-Spielen der Masquerade-Reihe ! Der Titel ist ab sofort für PC, Xbox und PlayStation im Handel erhältlich. Der aktuellste Vampire: The Masquerade -Titel bietet einen neuen Ansatz für erzählerische Rollenspiele. Denn jeder Charakter hat seine eigene Persönlichkeit, Moralvorstellungen und Dilemmata. Dazu erwartet euch ein storybasiertes Spiel mit mehreren Handlungssträngen, in denen eure Entscheidungen Konsequenzen haben. Zudem verfügt jeder der drei Helden über einen Charakterbogen mit Eigenschaften, Fertigkeiten und Disziplinen, die sich basierend auf Entscheidungen verändern lassen. Hier ein Trailer für euch:

Wer auf Telltale-Spiele steht, wird mit Vampire: The Masquerade – Swansong Freude haben. Lest hier mehr über das Game!

Das Game bietet darüber hinaus originelles Gameplay, bei dem jede Dialogkonfrontation die Geschichte weiterbringt. Ganz, wie es das Tabletop-System Vampire vorgibt, herrscht in dem Spiel eine beklemmende Atmosphäre in einem mysteriösen Universum. Nicht zuletzt ist die Musikuntermalung entscheidend, dafür gibt es im Spiel einen Original-Soundtrack des bekannten Komponisten Olivier Derivière. Mit mehr als 15 unterschiedlichen Enden für die Hauptcharaktere sowie für das Schicksal von Boston’s Camarilla ist jede Reise durch das Spiel Vampire: The Masquerade – Swansong ein ganz eigenes Abenteuer in diesem narrativen Rollenspiel. Der Titel (hier geht es zur offiziellen Website des Spiels) ist ab sofort erhältlich für PC, Xbox und PlayStation und PC. Eine Nintendo Switch-Version erscheint später im Jahr 2022.