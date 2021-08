Vampire: The Masquerade – Bloodhunt erscheint am 7. September

Vampire: The Masquerade – Bloodhunt wird am 7. September in Early Access für PC über Steam starten. Mehr zum Spiel lest ihr gleich hier!

Über Vampire: The Masquerade – Bloodhunt

Seit Jahrhunderten leben und gedeihen Vampire unter den Menschen und pflegen die Maskerade. Jetzt hat ein tückischer Verrat einen Krieg zwischen den Vampirsekten ausgelöst und sie der Geheimgesellschaft The Entity ausgesetzt. Mit einer heiligen Mission, alle Vampire zu vernichten, gehen sie auf die Straße von Prag… Spieler:innen müssen ihre übernatürlichen Kräfte, Waffen und ihre Taktik einsetzen, um die Nacht zu überleben und die Maskerade aufrechtzuerhalten!

Ein Battle Royale im Vampire: The Masquerade-Universum, das in enger Zusammenarbeit mit dem Markenteam von World of Darkness entwickelt wurde. Erlebt zum ersten Mal überhaupt das Konzept der Vampire im Krieg, während Sekten in der Stadt Prag aufeinanderprallen, ausgelöst durch die Ankunft von Streikteams aus der Zweiten Inquisition. Verwendet eure übernatürlichen Kräfte, Waffen und eure geistige Beweglichkeit, um eure Feinde auszurotten und mit den Jägern umzugehen.

Ein Battle Royale wie PUBG und Fortnite

Ihr dürft übernatürliche Kräfte verwenden, um andere Spieler:innen und computergesteuerte Feinde zu bekämpfen, um der letzte Vampir zu sein, der steht. All dies passiert in der schönen Altstadt von Prag, gerendert mit High-Fidelity-Grafiken. Zudem gibt es anpassbare Charaktere – spielt als personalisierter Vampir eurer eigenen Kreation. Ihr dürft auch Clans wählen, um euren Spielstil zu definieren, und lasst dann eure Persönlichkeit durchscheinen, während ihr Looks kreiert und anpasst.

Es ist wichtig zu erwähnen, dass Vampire: The Masquerade – Bloodhunt keine Pay-to-Win-Mechanik erhalten wird. Das wäre auch Gift für einen Multiplayer-Titel, ist aber dennoch gut zu wissen. Was uns weiter erwartet, werden wir ab 7. September 2021 wissen, wenn das Game in die Early-Access-Phase eintritt. Die Systemanforderungen sind bereits bekannt, und es gibt auch schon eine offizielle Steam-Seite zum Spiel. Fehlt also nur noch ein Trailer, um so richtig in Blutrausch zu kommen, richtig? Hier ist er für euch: