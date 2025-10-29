Vampire Survivors kann nun online im Koop gespielt werden

Wir haben das Online-Koop-Update von Vampire Survivors schon seit einiger Zeit erwartet, und nun ist es endlich so weit. Viel Spaß im Koop!

Zu Vampire Survivors 1.14

Die wöchentlichen Feature-Teaser von Poncle deuteten seit Anfang Oktober auf einige zusätzliche Überraschungen hin. Nun ist Update 1.14 endlich gelandet – und es brachte eine Bonus-Erweiterung zum Thema Balatro mit sich. Wenn man bedenkt, dass Vampire Survivors eines der ersten Spiele war, die in Balatros erstem Friends of Jimbo-Update zu sehen waren – eine Zusammenarbeit, die eine Vielzahl von Crossovern startete – ist es nur passend, dass Jimbo den Gefallen für das Update erwidern würde.

Balatro macht daher Vampire Survivors zu einem gemeinschaftlichen Erlebnis, und das mehr als je zuvor. Neben dem Online-Koop-Modus, in dem bis zu vier Spieler frei auf der Karte herumlaufen können, während sie gemeinsam Levels sammeln, fügt die Ante Chamber-Erweiterung Balatros Jimbo und ein Trio seltener Joker als spielbare Charaktere, vier ähnliche Balatro-Themenwaffen hinzu, darunter einen brennenden Punktezähler und ein Bananenschlamm, und die titelgebende Ante Chamber-Bühne.