Valluga Reisetagebuch (Tag 3) – Sport, Spa und Tiefenentspannung

Bewegung, Energie und das gute Gefühl danach Heute war der Fokus ein anderer: „Active Recovery“. Am Vormittag stand Squash im Arl-Park auf dem Programm. Es tat unglaublich gut, sich in der Halle mal so richtig auszupowern und die Reflexe zu testen. Der Arl-Park ist eine top Adresse für alle, die mal eine Pause vom Schnee brauchen, aber trotzdem in Bewegung bleiben wollen und ist damit zeitglich der Beweis dafür, dass St.Anton weit mehr kann als nur Piste. Man muss sich nicht zwischen Aktivurlaub und Erholung entscheiden, weil beides nebeneinander Platz hat. Ich mag solche Urlaubstage besonders, die nicht komplett vorhersehbar sind. Morgens noch der Blick auf verschneite Berge, später dann in der Halle ein schnelles Spiel, intensive Ballwechsel, Bewegung auf engem Raum und danach dieses sehr befriedigende Gefühl, den Kreislauf ordentlich in Schwung gebracht zu haben. Squash ist für mich im Urlaub genau die richtige Mischung aus Energie und Spaß, vor allem wenn draußen winterliche Kulisse herrscht und man danach wieder in die Kälte hinaustritt. Das Schöne an St. Anton ist eben: Der Ort ist nicht nur landschaftlich reizvoll, sondern auch infrastrukturell so aufgestellt, dass man selbst an einem Nicht-Skitag genug machen kann, ohne dass Langeweile aufkommt.

Wellness im Valluga: Saunen, Wasserbetten und Tiefenentspannung Das Beste kam aber danach: Die Belohnung im Wellnessbereich des Valluga Hotels. Es gibt nichts Besseres, als die müden Muskeln in der Sauna zu regenerieren, während man den Tag Revue passieren lässt. Zur Auswahl gibt es eine 90 Grad Sauna, eine 60 Grad Sauna, ein Dampfbad, eine Infrarotkabine, Thermalduschen und ein großes Hallenbad mit Jacuzzi-Ecken. Mein persönliches Highlight? Der Ruheraum mit den Wasserbetten – ich glaube, ich bin für eine gute Stunde komplett weggenickt. Egal wie bequem ein Ruhebereich ist, nichts überbietet ein luxuriöses Zimmer, in dem man die Ruhe im bequemen Bett oder auf der Couch mit Kuscheldecke genießen kann. Zudem ist es ein echter Luxus sich nach der ganzen Entspannung in Ruhe fertig zu machen und dabei nicht das Gefühl zu haben, nur zwischen Tür und Bett zu stehen. Gerade auf Reisen merkt man schnell, wie wichtig Raum ist und lernt dieses Detail ganz besonders zu schätzen.