Valentinstags-Liebe von Sony? Die nächste State of Play findet im Februar statt

Sony wird seine nächste State of Play-Präsentation später in diesem Monat streamen, so wird es behauptet. Ist da was dran?

Sonys Valentinstags-State of Play

Das kommt vom zuverlässigen Gaming-Insider NatetheHate, der sehr gerne noch vor offiziellen Ankündigungen Informationen über die Spieleindustrie preisgibt. Laut dem Leaker wird der nächste Live-Stream von PlayStation im Februar erscheinen. Auf die Frage eines X-Benutzers nach genaueren Zeitpunktinformationen zum State of Play gab der Insider einen starken Hinweis darauf, dass es in der Woche ab dem 10. Februar stattfinden würde. Sony zeigt regelmäßig im Januar oder Februar eine State of Play-Veranstaltung, um einige der Titel zu enthüllen, die es in der ersten Hälfte des Kalenderjahres veröffentlichen will.