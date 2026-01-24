Valentinstag im Seepark Wörthersee Resort: Zeit für Zweisamkeit

Für eine gelungene Auszeit zu zweit ist das passende Ambiente entscheidend. Das Seepark Wörthersee Resort liegt direkt an der Lendlagune und bietet genau das, wonach sich viele Paare sehnen. Hier greifen Ruhe, Natur und ein breites Angebot an Bewegung und Entspannung ineinander. Der Alltag verliert schnell an Bedeutung.

Ihr könnt den Tag nach euren ganz persönlichen Wünschen gestalten: Ob bei Spaziergängen am winterlichen Wörthersee, ein paar Bahnen im 25 m Sportbecken oder einer gemeinsamen Trainingseinheit im Fitnessbereich – ihr dürft selbst entscheiden, wie aktiv oder ruhig ihr den Tag verbringt. Der großzügige Move & Relax Bereich mit beheiztem Innenpool, Sauna und Ruhezonen lädt dazu ein, euch als Partner:innen bewusst Zeit füreinander zu nehmen.

Romantik und Genuss am Abend

Wenn die Dämmerung einsetzt, wird es im Seepark Wörthersee Resort besonders stimmungsvoll. Das Candle-Light-Dinner im Restaurant Laguna setzt mit regionalen Produkten und fein abgestimmten Gerichten genussvolle Akzente. Kerzenlicht, sorgfältig ausgewählte Drinks und ungestörte Momente machen euer Valentine’s Date zu einem besonderen Erlebnis, das lange in Erinnerung bleibt.

Entspannter Ausklang für Genießer:innen

Am nächsten Morgen setzt sich diese harmonische Stimmung fort. Ihr dürft ein ausgedehntes Frühstück mit Blick auf die Lagune genießen und vielleicht noch einen letzten Saunagang einplanen. Dank des Late-Check-outs bis 13 Uhr bleibt ausreichend Zeit, die gemeinsame Auszeit ohne Eile ausklingen zu lassen.

Das Valentinstags-Angebot

Dieses exklusive Paket ist für euch im gesamten Februar buchbar und umfasst folgende Leistungen:

Eine Übernachtung im gewählten Zimmertyp

Ein romantisches 4-Gänge Candle-Light-Dinner am Anreisetag

Ein reichhaltiges Genießerfrühstück für einen perfekten Start

Unbegrenztes Relaxen im 1.600 m2 großen Move & Relax Bereich

Late-Check-out bis 13 Uhr für alle Besucher:innen

Preise pro Person: ab 267 Euro im Standard Doppelzimmer oder ab 282 Euro im Superior Doppelzimmer.