Ups: Marvel 1943: Rise of Hydra hat kein Releasedatum mehr

Marvel 1943: Rise of Hydra wurde zum zweiten Mal verschoben, hat der Herausgeber bekannt gegeben. Jetzt heißt es also geduldig sein!

Warten auf Marvel 1943: Rise of Hydra

Bereits im Mai wurde das Spiel, das zuvor 2025 erscheinen sollte, offiziell auf „Anfang 2026“ verschoben. Jetzt, in einer Erklärung, die auf seinem offiziellen X-Konto veröffentlicht wurde, gab der Verlag Skydance Games bekannt, dass das Spiel nun weiter verschoben wurde, auf ein bis dato unbestätigtes Veröffentlichungsfenster. „Bei Skydance Games ist es unser Ziel, unvergessliche Premium-Spiele zu liefern, die die Charaktere und Welten ehren, mit denen wir das Glück haben zu arbeiten“, heißt es in der Erklärung.

„Dieser Titel ist ein ehrgeiziges Projekt, und wir setzen uns dafür ein, dass es das Qualitätsniveau erfüllt, das unser Team, unsere Spieler und Fans erwarten. Um unsere Vision für Marvel 1943: Rise of Hydra vollständig zu verwirklichen, haben wir beschlossen, unser Veröffentlichungsfenster über Anfang 2026 hinaus zu verschieben. Wir sind dankbar für die Leidenschaft und Unterstützung der Community und der Spieler auf der ganzen Welt. Das Team arbeitet hart daran, etwas wirklich Besonderes zu schaffen, und wir freuen uns darauf, im weiteren Verlauf der Entwicklung mehr mit Ihnen zu teilen.“