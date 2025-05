Marvel 1943: Rise of Hydra kommt Anfang 2026

Marvel 1943: Rise of Hydra wurde auf das nächste Jahr verschoben, hat der Herausgeber des Spiels bekannt gegeben.

Zu Marvel 1943: Rise of Hydra

In einer Erklärung sagte Skydance Games, dass das Spiel, das zuvor 2025 kommen sollte, nun Anfang nächsten Jahres erscheinen wird. „Wir haben ein wichtiges Update“, heißt es in dem Beitrag. „Marvel 1943: Rise of Hydra wird nun Anfang 2026 veröffentlicht. Wenn wir uns diese zusätzliche Zeit nehmen, können wir mehr Politur hinzufügen und sicherstellen, dass wir Ihnen die bestmögliche Erfahrung bieten, die unserer Vision gerecht wird. Wir haben einige aufregende Dinge auf Lager und freuen uns darauf, bald mehr zu teilen.“ Der Titel wurde erstmals im März 2024 während eines Unreal Engine-Shows auf der Game Developers Conference enthüllt. Das Spiel, in dem Drew Moerlein als Captain America und Khary Payton als Black Panther die Hauptrolle spielen, ist das neueste Abenteuer von Any Hennig, dem Autor und Kreativdirektor der ersten drei Uncharted-Spiele.

In einem Interview mit Entertainment Weekly im letzten Dezember sagte Hennig, dass das Spiel von 1943 ihr und dem Rest des Entwicklungsteams des Spiels erlaubte, „eine Reihe interessanter Dinge zu tun“. „Eine davon bestand nicht nur darin, eine Geschichte mit einem jungen Steve Rogers zu erzählen, der immer noch versucht, seine Füße zu finden – im Gegensatz zu dem erfahreneren Kerl, den wir in vielen Filmen gesehen haben -, sondern auch einen neuen Black Panther von 1943 vorstellen. Es führte uns dazu, all die Dinge zu erschließen, die ich liebe, all die wunderbaren Tropen der Abenteuerfilme aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs, klassische Männer-on-a-Mission-Filme und all das. Es gibt viele Intrigen in unserer Geschichte, viele Wendungen, faszinierende Charaktere und interessante Orte.“