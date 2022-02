Update für Pokémon Legends: Arceus + Mystery Code für 90 Pokébälle

Ab sofort veröffentlicht The Pokémon Company ein neues Update für Pokémon Legends: Arceus, genannt “Daybreak”. Die Version 1.1.0 kommt nicht alleine!

Update und Code für Arceus

Das Update der Version 1.1.0 ist ab sofort für alle ohne zusätzliche Kosten verfügbar. Spieler:innen können auch 90 kostenlose Pokébälle – jeweils 30 von drei verschiedenen Sorten – erhalten, indem sie den Mystery Code ARCEUSADVENTURE verwenden. Es sind viele Bälle und ein großzügiges Geschenk zum Pokémon-Tag. Diese Geschenke sind bis zum 31. März verfügbar! Um diesen Mystery Code einlösen zu können, so müsst ihr etwa zwei Stunden im Spiel Fortschritt gemacht haben. Dann erhaltet ihr die Option, solche Codes einzulösen – und 90 Bälle sind schon ein Grund, den ARCEUSADVENTURE-Code zu probieren!

Was die neuen Inhalte betrifft, sagte The Pokémon Company während der Sendung Pokémon Presents am Sonntag, dass sich neue Inhalte auf die Untersuchung von Massenausbrüchen konzentrieren werden: Der Videoclip zeigte Massenausbrüche von verschiedenen Pokémon. Laut einer Pressemitteilung wird das Update auch mehr Gelegenheiten für Spieler:innen enthalten, gegen legendäre Pokémon und Aufseher zu kämpfen. Es wird zudem neue Möglichkeiten geben, auf dem Trainingsgelände des Lagers mit verbündeten Pokémon zu kämpfen, zeigte The Pokémon Company während der Übertragung. Was haltet ihr von dem Update? Übrigens hat das Unternehmen auch neue Spiele angekündigt, die Ende 2022 kommen!