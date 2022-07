Update für Horizon Forbidden West bringt verbesserte Bildraten

Ein Update für Horizon Forbidden West bringt VRR und hohe Bildwiederholfrequenzen. Habt ihr einen HDMI 2.1-TV?

Sony hat VRR im April dieses Jahres auf PlayStation 5 für HDMI 2.1-kompatible Fernseher eingeführt, die es unterstützen. “Das Gameplay in vielen PS5-Titeln fühlt sich glatter an, da Szenen nahtlos gerendert werden, Grafiken schärfer aussehen und die Eingabeverzögerung reduziert werden”, sagte Sony in einer Erklärung. VRR wird automatisch für unterstützte Spiele aktiviert, wenn die PS5-Konsole an einen HDMI 2.1 VRR-kompatiblen Fernseher oder PC-Monitor angeschlossen ist. Benutzer:innen können VRR auch auf PS5-Spiele anwenden, die es nicht unterstützen, aber Sony sagt, dass dies zu “unerwarteten visuellen Effekten” führen kann. (Mir ist es noch nie aufgefallen – wie geht’s da euch?)

Das aktuellste Update für Horizon Forbidden West bringt neben den typischen Stabilitätsverbesserungen und Fehlerbehebungen auch ein paar visuelle Upgrades mit. So bietet der Titel nun Unterstützung für variable Bildwiederholfrequenz (VRR) und hohe Bildwiederholfrequenz (HFR) mit bis zu 120 Hz. Zudem verbessert das integrierte VRR die dynamische Auflösungsskalierung auf 60 Hz. Weiters zielt der Verbund aus VRR & HFR nun auf eine Bildwiederholfrequenz zwischen 60 Hz und 120 Hz ab, ganz so, wie es Sony beabsichtigt. Last but not least gibt es einen neuen “ausgewogenen“ Grafikmodus, der 40 Hz für unterstützte Displays einführt – flüssiger als 30, aber schöner als bei 60 Hz. Das muss man mal ausprobieren – habt ihr das neue Update schon?