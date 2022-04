Neuestes PS5-Update bringt Unterstützung für variable Bildwiederholrate (VRR)

Auf dem PlayStation Blog gibt es nun neue Infos über VRR auf der PS5, was auch als FreeSync oder GSync bekannt ist. Lest hier mehr!

Mehr zu VRR auf der PS5

Um es kurz zu machen: VRR klingt zwar hochtechnisch (und ist es auch), hat aber spür- und sichtbare Vorteile beim Aktivieren. Jeder, der Spiele spielt, kennt das Phänomen, wenn Ruckler auf dem Bild zu sehen sind. Das liegt daran, dass die Hardware mit der Action teilweise nicht hinterherkommt. Ein ganz normaler Bildschirm will etwa stets 60 Bilder pro Sekunde anzeigen, und wenn euer Gerät das problemlos schafft, bleibt das Spiel auch immer flüssig. Doch in actionreicheren Spielen wechseln sich ruhige Passagen mit Elementen ab, wo die Post so richtig abgeht. Zudem gibt es schon Monitore und Fernseher, die 120 Hertz, also 120 Bilder pro Sekunde anzeigen können, was die Anforderung an die Hardware gleich mal verdoppelt.

Schafft der PC oder die Konsole diese Berechnung nicht zeitgerecht, kommt es zu Rucklern. Es gibt zwar schon nette Software-Kniffe, die dieses Problem eindämmen, aber nur VRR, FreeSync oder GSync (alles Namen für die selbe Idee) schaffen hier eine tatsächliche Abhilfe. Vereinfacht gesagt: Wenn eure PS5 aufgrund der Komplexität der Szene gerade nur 57 Bilder pro Sekunde „zeichnen“ kann, wird euer TV oder Monitor ebenso gerade nur 57 Bilder pro Sekunde ausgeben. Wird die Action dann leichter und plötzlich gehen sich 118 Bilder pro Sekunde aus, dann schaltet auch der Fernseher blitzschnell um. Was seht ihr als Ergebnis? Das unvermeidliche Auf und Ab in der Bildrate wird so in den allermeisten Fällen unsichtbar, es sei denn, die Framerate bricht komplett ein. Hier erfahrt ihr, wie ihr VRR aktiviert, und hier die Worte von Sony!

Vom PlayStation Blog

Heute freuen wir uns, bekannt geben zu können, dass die Unterstützung für die variable Bildwiederholfrequenz (VRR) diese Woche weltweit für PS5-Spieler eingeführt wird. Auf HDMI-2.1-VRR-kompatiblen Fernsehern und PC-Monitoren synchronisiert VRR dynamisch die Bildwiederholfrequenz der Anzeige mit der grafischen Ausgabe der PS5-Konsole. Dadurch wird die visuelle Leistung von PS5-Spielen verbessert, da visuelle Artefakte wie z. B. Frame-Pacing-Probleme und Screen-Tearing-Effekte minimiert bzw. eliminiert werden. Das Gameplay vieler PS5-Titel fühlt sich flüssiger an, da Szenen nahtlos wiedergegeben werden, Grafiken schärfer aussehen und die Eingangsverzögerung reduziert wird.* Bereits veröffentlichte PS5-Spiele können durch einen Spiel-Patch vollständig für VRR optimiert werden und in Zukunft erscheinende Spiele die VRR-Unterstützung bei der Markteinführung beinhalten.

In den kommenden Wochen erhalten die PS5-Versionen dieser Titel Spiel-Patches, die die VRR-Unterstützung ermöglichen. Gleich vorweg: Dies sind nur ein paar der PS5-Titel, die die VRR-Unterstützung erhalten werden.