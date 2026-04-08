Update: Death Stranding 2 läuft nun auch am Steam Deck einwandfrei

Als Death Stranding 2 letzten Monat für den PC veröffentlicht wurde, dachte ich nicht, dass es auf Steam Deck gut funktionieren würde. Und das tat es auch nicht.

Update für Death Stranding 2

Das war eine Enttäuschung, denn sein Vorgänger Death Stranding: Director’s Cut ist ein Juwel auf Steam Deck. Noch dazu ist das Gameplay ideal dafür, im Handheld-Modus auf Etappen gespielt zu werden. Lag es eventuell am alternden Steam Deck? Doch alle Befürchtungen waren für die Katz: Nixxes hat nämlich kürzlich den Patch 1.2 für die PC-Version von Death Stranding 2 veröffentlicht. Die Patch-Notizen versprachen „verbesserte Leistung auf Steam Deck“ neben anderen leistungsorientierten Optimierungen. Nixxes hat an einem Haufen von PS5-Spielen gearbeitet, die auf Steam Deck überraschend gut funktioniert haben, darunter unter anderem sowohl moderne Spider-Man-Spiele als auch The Last of Us-Spiele und Horizon Zero Dawn.

Mit den standardmäßigen tragbaren Einstellungen des Spiels erhaltet ihr im Allgemeinen zwischen 30 und 35 fps während des Open-World-Gameplays und etwa 50 fps in minimalen Innenräumen. Der Batterieverbrauch ist etwas intensiv, wir können maximal mit etwa anderthalb Stunden Spielzeit rechnen. Dasselbe gilt für Death Stranding 2. Es ist definitiv ein Spiel, das sich für einen großen Bildschirm eignet, aber nach mehreren Stunden Spielzeit kann man schon mal sagen: Dieser Port ist nun (endlich) sehr gut gelungen. Insgesamt ist es ein guter Beweis dafür, dass das Steam Deck und andere Handhelds mit ähnlichen Spezifikationen immer noch sehr gut mithalten können, solange die Studios Zeit bekommen, ihre Spiele zu optimieren.