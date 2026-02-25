Death Stranding 2: On the Beach: Das muss euer PC können

Nun hat Sony die Hardware-Anforderungen von Death Stranding 2: On the Beach auf dem PC veröffentlicht.

Nötige PC-Hardware für Death Stranding 2

Obwohl der Designer Hideo Kojima in seinen Projekten für seine Spektakel bekannt ist, sind die Mindestspezifikationen recht angemessen. Die Low-Grafik-Voreinstellung läuft auf einer NVIDIA GeForce GTX 1660 oder AMD Radeon RX 5500 XT 8GB, und das gibt den Fans eine durchschnittliche Leistung von 1080p bei 30 Bildern pro Sekunde, was hart ist, aber zumindest macht das Spiel für Spieler verfügbar, die ihren PC schon eine Weile nicht aktualisiert haben. Intel Core i3-10100 oder AMD Ryzen 3 3100 sind die empfohlenen GPUs für diese Grafikstufe. Wie bei PC-Spielen üblich, erfordern die Optionen mit höherer Endleistung jedoch kräftigere Lösungen.

Dieser Port von Death Stranding 2 wird auch einige Premieren haben. Der Titel wird das Debüt von Pico als Upscaling-Option auf dem PC markieren. Dieser Upscaler wurde von Guerrilla Games entwickelt und wurde auch für die Fortsetzung von Death Stranding auf der PlayStation 5 verwendet. Das Spiel wird auch Unterstützung für Ultrawide-Ansichten hinzufügen. Die Zwischensequenzen können in einem 21:9-Verhältnis angesehen werden und das Gameplay kann bei 32:9 angezeigt werden. Diese Option wird sowohl für PC- als auch für die PS5-Versionen des Spiels verfügbar sein, und ein Ultrawide-Monitor ist nicht erforderlich, um diese Ansichtsoption zu aktivieren.