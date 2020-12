Unzufrieden mit Cyberpunk 2077 auf PS4? Sony erstattet Geld zurück

Wegen der Performance von Cyberpunk 2077 auf Last-Gen-Konsolen gibt es für unzufriedene KundInnen das Geld zurück. Lest hier mehr!

Cyberpunk 2077 schwächelt auf PS4

Laut Medienberichten der letzten Tage ist das neue Spiel von CD Projekt Red auf PS4 und Xbox One voller Fehler und Abstürze. Die Wut der User überflutet aktuell das Internet, und viele davon wollen ihr Geld zurück. Nachdem der Entwickler in einer Stellungnahme KundInnen versprach, man könne sein Geld zurück verlangen, hat das bei Sony und Microsoft zu einem Ansturm an Anfragen diesbezüglich geführt.

“Sony Interactive Entertainment (SIE) möchte die Zufriedenheit der Kunden sicherstellen und ermöglicht deshalb jedem Käufer von Cyberpunk 2077 die Rückerstattung des Kaufpreises“ – so informiert Sony gerade die Käufer des Spiels. Grund für die zahlreichen Reklamationen sei der desolate Zustand des Spiels auf den Playstation-Konsolen.

Außerhalb der Norm

Ohne Anlassfall ist Sony bei der Rückerstattung des Kaufpreises nicht so unkompliziert. Es muss schon gute Gründe geben, um den Kaufpreis eines Spiels, das man im PSN Store gekauft hat, zurück zu bekommen. Normalerweise darf man das Spiel nicht geladen haben, beziehungsweise gibt es eine 14-Tages-Frist. Im Falle von Cyberpunk 2077 musste Sony jetzt aber einlenken.

Mehr noch: Sony hat Cyberpunk 2077 derzeit komplett aus dem PSN Store genommen. Bestehende Downloads bleiben natürlich erhalten und die angekündigten Updates, die gröbere Fehler beheben sollen, wird man, wenn ihr das Game bereits besitzt, selbstverständlich herunterladen können. Laut Entwicklern werden die Korrekturen der gröbsten Fehler in den Monaten Jänner und Februar den Kunden erreichen. Seid ihr auch betroffen?