In den Boxring: Undisputed kommt Ende Jänner im Early Access für PC

Das Boxspiel Undisputed wird am 31. Jänner in Early Access für PC über Steam kommen. Viele Features soll es geben, lest hier mehr!

Mehr zu Undisputed

Die Ankündigung vom Herausgeber PLAION und dem Entwicklerstudio Steel City Interactive ist recht umfangreich. So wird die Early-Access-Version des Spiels sowohl mit Online- als auch mit Offline-Modus, einer Liste von über 50 Boxern und sieben Veranstaltungsorten zur Auswahl kommen. Im Laufe der Early Access-Periode werden neue Modi und Funktionen eingeführt, darunter der Karrieremodus, Tools zur Erstellung von Kämpfern und zusätzliche Boxer und Veranstaltungsorte. Undisputed will mit atemberaubender Grafik, einem revolutionären Fußarbeitssystem und mehreren Strategieoptionen aufwarten. Mit über 60 verschiedenen Schlägen, Voiceovern von legendären Schiedsrichtern und Kommentatoren und Unterstützung aus der Welt des Boxens will das Spiel seinem Namen gerecht werden und der unangefochtene König der Boxtitel werden.

Der Early Access-Start für Undisputed wird eine Liste von über 50 spielbaren Charakteren umfassen, darunter Tyson Fury, Canelo Alvarez, Deontay Wilder, Katie Taylor und eine vollwertige Frauenabteilung an sechs einzigartigen Kampforten, darunter eine große Arena und Coldwells Fitnessstudio. Spieler:innen können das Spiel offline gegen Freunde oder KI-Gegner genießen, oder sie können online gehen und um einen Platz in den Bestenlisten kämpfen. Um sicherzustellen, dass der Titel ein wirklich authentisches Erlebnis ist, arbeitet der in Sheffield ansässige Entwickler Steel City Interactive mit allen Schwergewichtsmarken im Boxen zusammen, darunter der World Boxing Council, das British Boxing Board of Control, Empire und viele mehr. Trailer zum kommenden Spiel gefällig?