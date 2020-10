Unboxing: Unser erster Eindruck der Xbox Series S

Microsoft hat uns freundlicherweise ein Exemplar der neuen Xbox Series S zur Verfügung gestellt. Lest hier mehr!

Dank Microsoft kamen wir nun in den Genuss der neuen Konsolengeneration. Die Xbox Series S stellt einen großen Schritt in Richtung Next-Gen dar, und wir dürfen mit euch die ersten Bilder dieser Konsole teilen. Seht euch selbst an, wie die Hardware aussieht in unserem First Look und Unboxing der neuen Microsoft-Konsole!