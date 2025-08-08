UFO 50 (Nintendo Switch) ist ab sofort erhältlich

UFO 50 wurde am Ende von Nintendos Indie World-Showcase angekündigt und ist derzeit für 25,- Euro auf Switch-Konsolen erhältlich.

Über UFO 50

Für diejenigen, die den Release auf dem PC verpasst haben, ihr bekommt mit dem Game eine äußerst abwechslungsreiche Reihe von Retro-Spielen, die zu einer Konsole gehören, die es nie gab. Diese Minispielsammlung stammt im Game von einem erfundenen Entwickler namens UFO Soft aus den 80er Jahren – so gut, dass man es dem Spiel fast abnehmen könnte! Diese Prämisse ist im Grunde nur eine gute Ausrede für die sechs modernen Indie-Entwickler, die tatsächlich für das Spiel verantwortlich sind, um den 8- und 16-Bit-Spielen Tribut zu zollen, an die sie sich so gerne erinnern.

Die enthaltenen Spiele umfassen fast jedes Genre der Ära, von Plattformern und Puzzlespielen bis hin zu rundenbasierten Strategien, reinen Arcade-Titeln und verblüffend vollwertigen RPGs. UFO 50 ist wirklich eine bemerkenswerte Leistung, und die Nintendo Switch-Konsolen sind ganz klar die perfekte Plattform dafür. Das Ende der PC-Exklusivität des Spiels könnte bedeuten, dass auch Xbox- und PlayStation-Ports irgendwann auf den Markt kommen werden, aber es kommt zumindest vorerst auf Switch als Konsolen-Exklusivtitel. Vor allem als Handheld-Game ist es ideal – seht selbst!