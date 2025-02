Überraschung: Sayonara Wild Hearts kommt als native PS5-Version

Annapurna Interactive hat eine PlayStation 5-Version des gefeierten Rhythmus-Actionspiels Sayonara Wild Hearts veröffentlicht.

Zu Sayonara Wild Hearts

Der überraschende PS5-Start des Spiels wurde am Montag zum Abschluss eines digitalen Annapurna-Schaufensters enthüllt, das unten zu sehen ist. Die PS5-Version des Spiels kostet 12,99 Euro, aber alle, die den Titel auf PS4 besitzen, können kostenlos auf die neue Version upgraden, solange beide Plattformen mit demselben Sony-Konto verknüpft sind. Das Spiel ist auch im PlayStation Plus Extra Game Catalog für Abonnenten verfügbar. Die PS5-Version des Spiels bietet 4K-Auflösung, 120 FPS und haptisches Feedback durch den DualSense-Controller. Sie führt auch einen brandneuen freischaltbaren Modus namens Remix Arcade ein, der exklusiv auf PS5 verfügbar ist.

Dieser jagt uns „durch unendlich wiederspielbare Levels und Highscores in zufälligen Soundbits, alles ohne Ladezeiten“, so eine Beschreibung, die dem Enthüllungstrailer des Spiels beiliegt. Sayonara Wild Hearts wurde von Simogo entwickelt und ursprünglich 2019 für PS4, Switch und Apple Arcade (zu unserem Test) veröffentlicht. Das digitale Annapurna-Showcase bestätigte auch, dass das Cocoon-Entwicklerstudio Geometric an einem neuen, unangekündigten Titel arbeitet, der von Annapurna veröffentlicht wird. Zudem erhielt das neue Spiel von Katamari Damacy-Schöpfer Keita Takahashi, To a T, am 28. Mai 2025 ein Veröffentlichungsdatum für PC, PS5 und Xbox Serie-Konsolen.