Ubisofts Prince of Persia Remake: Entwicklung kehrt zum Montreal-Studio zurück

Prince of Persia wurde ursprünglich von Ubisoft Montreal entwickelt. Das Remake wird nun von Mumbai und Pune dorthin ausgelagert!

Nach Monaten ohne Update hat Ubisoft angekündigt, dass es die Entwicklung seines mit Spannung erwarteten Prince of Persia: The Sands of Time-Remakes in sein Studio in Montréal, Kanada, verlagert. “Die Entwicklung von Prince of Persia: the Sands of Time Remake wird jetzt von Ubisoft Montréal geleitet, dem Geburtsort der epischen Sands of Time-Trilogie”, heißt es in der Ankündigung von Ubisoft auf Twitter. “Diese Entscheidung ist ein wichtiger Schritt, und das Team, das auf der Arbeit von Ubisoft Pune und Ubisoft Mumbai aufbaut, wird sich jetzt die Zeit nehmen, die es braucht, um sich auf den Umfang des Spiels neu zu gruppieren, um das beste Erlebnis für dieses Remake eines Allzeitklassikers zu bieten, wenn es fertig ist.”