Ubisofts Assassin’s Creed: Black Flag Resynced ist offiziell

Assassin’s Creed: Black Flag Resynced, das lang erwartete Assassin’s Creed: Black Flag Remake wurde endlich von Ubisoft bestätigt.

Mehr zu Assassin’s Creed: Black Flag Resynced

Dies kam in einer kryptischen Nachricht, die unter einer Reihe von Updates zu anderen Titeln enthalten ist. In einem Update zum Franchise diskutierte der neu ernannte Leiter des Inhalts Jean Guesdon Gerüchte über Assassin’s Creed Hexe und das eigenständige Multiplayer-Projekt Invictus. Er deutete an, dass „Spekulationen über Assassin’s Creed nicht neu sind“, was den Spielern vorschlägt, sich daran zu erinnern, dass nicht alles, was sie online lesen, unbedingt wahr ist.

Guesdon sagte jedoch, dass es eine leichte Ausnahme von dieser Regel gab, räumte ein, dass „einige Gerüchte etwas mehr Wind in ihren Segeln haben“ und sagte den Fans, sie sollten „ihr Fernglas am Horizont halten“, und mit einem Papagei-Emoji abzeichnen. Wenn das nicht klar war, ist es eine ziemlich direkte Geste in Richtung der Gerüchte rund um ein Remake von Assassin’s Creed 4: Black Flag – deutlicher durch Konzeptkunstbilder, die Edward Kenway zeigen.