Ubisoft entwickelt nach wie vor an Beyond Good and Evil 2

Angesichts der jüngsten Flut von schlechten Neuigkeiten in der Spieleindustrie wäre es leicht anzunehmen, dass Beyond Good and Evil 2 eingestampft wurde.

Über Beyond Good and Evil 2

Schließlich sah das Spiel schon vor Beginn des extremen Kostensenkungstrends wie Vaporware aus. Aber gegen Ende 2025 stellt Ubisoft nach wie vor neue Mitarbeiter für das Prequel ein. Die Stellenausschreibung ist für einen technischen Toningenieur. Aber abgesehen davon, dass das Spiel anscheinend noch in Arbeit ist, sagt uns die Beschreibung nichts Neues. „Beyond Good & Evil 2 ist ein Open-World-Action-Abenteuer-Spiel, das in einem fesselnden Weltraumopernuniversum spielt und das direkte Prequel zum Kultklassiker von 2003 ist“, heißt es in der Posting. „Basierend auf einer bahnbrechenden Technologie, die von der proprietären Voyager-Engine angetrieben wird, zielt Beyond Good & Evil 2 darauf ab, ein nahtloses Erlebnis von Erkundung und Weltraumpiraterie in einem Sonnensystem voller exotischer Orte, farbenfroher Charaktere und Geheimnisse zu bieten, die es zu entdecken gilt, allein oder mit Freunden.“

Ubisoft zeigte das Prequel erstmals im Jahr 2008, dann kündigte es 2017 offiziell an. Seither gab es nur noch sehr wenig davon zu sehen, vermutlich ist auch einiges der damals anhaltenden Covid-Krise geschuldet. Die Fans gaben nicht auf und wollten immer wieder wissen, wie es denn um Beyond Good and Evil 2 steht. Im Jahr 2022 goss Bloomberg mehr kaltes Wasser auf die kolportierte Timeline und berichtete, dass das Spiel noch in der Vorproduktion war. Einige Medien haben natürlich längst Ubisoft kontaktiert, um sich zu seinem aktuellen Status zu äußern. Während wir schon in der Vergangenheit über das ambitionierte Spiel berichteten, werden wir natürlich auch Neuigkeiten dazu bringen, sobald es eine offizielle Antwort von Ubisoft gibt. In der Zwischenzeit können wir die Welle der Hoffnung, die der Filmtrailer des Spiels aus dem Jahr 2018 so mit sich brachte, noch einmal erleben. Hier ist das Video für euch: