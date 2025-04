Ubisoft bringt Assassin’s Creed Shadows 1.0.2: Besser als je zuvor auf PS5 Pro

Ubisoft hat ein neues Assassin’s Creed Shadows-Update detailliert beschrieben, das unter anderem die Grafik des Spiels auf der PS5 Pro verbessert.

Über Assassin’s Creed Shadows 1.0.2

Das Titel-Update 1.0.2 wird gerade auf allen unterstützten Plattformen bereitgestellt, dies gab Ubisoft bekannt. Auf PS5 Pro wird das Update die Unterstützung für Sonys PSSR-Upscaling-Technologie hinzufügen, die laut Angaben die visuelle Qualität des Spiels verbessern wird, aber keine spezifischen Details darüber bekannt gibt, welche Modi davon profitieren werden. Es heißt jedoch, dass der Balanced-Modus der PS5 Pro jetzt über Raytraced Specular verfügen wird, wodurch die visuelle Wiedergabetreue dem PS5 Pro-Qualitätsmodus näher kommt als dem Leistungsmodus.

Shadows hat auch in unserem Test technisch glänzen können, und daher ist es schön zu sehen, dass hier noch nachgelegt wird. Aber auch Qualitäts-Updates beim Spielen gibt es: An anderer Stelle fügt das Update Auto-Follow beim Reiten hinzu, wodurch die Spieler automatisch auf der Straße bleiben können, und erhöht die Pferdegeschwindigkeit in Städten. Ubisoft hat auch die Option hinzugefügt, Mastery Nodes in den Skill-Bäumen zurückzusetzen, mehrere Gegenstände zu verkaufen oder zu demontieren und mehr. Die vollständige Liste an Änderungen findet ihr hier!