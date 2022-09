Two Steps From Hell: Live: Erstes Major Album mit den größten Hits ab 4.11.2022 erhältlich

Ab dem 4. November 2022 dürfen sich alle Fans von Two Steps From Hell, aka Thomas Bergersen und Nick Phoenix, mit Two Steps From Hell: Live – An Epic Music Experience über das erste offizielle Album der Erfolgs-Komponisten und Producer bei einem Major Label freuen. In dem als Doppel-Album bei Sony Classical erscheinenden Werk präsentiert das Musik-Duo ihren genre-definierenden “epischen” Sound auf völlig neu interpretierte Weise und in spektakulär inszenierten Konzertarrangements für Orchester, Chor und Band. Realisiert wurden dabei die 28 größten Hits zusammen mit dem Odessa Opera Orchester, einem Chor sowie in Zusammenspiel mit einer Rockband.

In über zwei Stunden Musikgenuss bietet der Mix aus Klassik, Filmmusik und Rock Genre-Hits wie “Heart of Courage”, “Victory”, “Star Sky”, “Protectors of the Earth” oder “Strength Of A Thousand Men”. Begleitet wird Two Steps From Hell dabei von herausragenden Sängerinnen und Solist:Innen, die dem Sound ein weiteres Extra verleihen.